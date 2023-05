Željko Obradović se iznervirao na konferenciji i javno pozvao doktora Partizana da uradi jednu stvar

Košarkaši Partizana su poraženi su u trećoj utakmici od Reala iz Madrida sa 82:80, čime su i odložili svoje slavlje i plasman na Fajnal-for Evrolige. Nova prilika je već za dva dana, kada će Real ponovo igrati u Beogradu.

Posle meča, Željko Obradović je govorio o mnogim stvarima koje su uticale na ovaj rezultat, a javno je i pozvao doktora da uradi jednu stvar.

On je upitan o stanju Dantea Eksuma.

-I tu su se pojavile neke vrste raznoraznih interpretacija. Ja ću da zamolim doktora Jakovljevića da objavi kako je njegov prst izgledao u Madridu, pošto je to izgledalo katastrofa. Želeo je da pomogne i zahvaljujem mu se. Aleksa se žalio na povredu ruke, ne znam za sada

Partizan je imao odličnu prvu deonicu, posle koje je upao u veliki kanal.

- ismo imali ekstra-pas... to nas krasi kao tim, ali nismo to imali. Igrali smo usporeno. Ja sam rekao da sam ponosan na košarkaše, na ovo što rade. Čak i večeras smo odigrali dobro. Pred utakmicu sam najavio i dao informaciju, da oni ima 11 igrača koji igraju u NBA. Imaju luksuz da biraju ko će da igra. Tavares je najdominantniji, ali nemam razlog da ne verujem u košarkaše. Znam da će imati vetar u leđa od naših navijača - rekao je Željko.

Još jedno pitanje je bilo i to - Koliko je teško igrati protiv Reala po četvrti put u mesec dana?

- Dobro, ja sam rekao da sam ponosan na sve ovo u mesec dana smo igrali četiri puta, imali smo dobru utakmicu i u Madridu, čak i večeras, ja sam prvo pred utakmicu najavio i dao informacije da oni imaju 11 igrača iz NBA, da je njihov roster takav da imaju luksuz ko će da igraju, a Tavareš je dominantan. Ali ja nemam razlog da nemam vere u svoje igrače, a znam da će imati podršku navijača i poslaćemo još jednu sliku u Evropu. Sve ono što se pričalo što se potencirlao, navijači su odradili fenomenalno i to je najvažnija stvar od svega, da je došlo do toga da se plasiramo na Fajnal for, takođe bih voleo da se vidi ovakva slika iz Beograda i o tome treba svi da razmišljamo.

Partizan je pružio odličnu utakmicu i bez Pantera i Lesora.

- Rekao sam da je najveći problem naš večeras je bio taj, radićemo sutra, kad pogledamo video, video je nešto što pomaže igračima da svako vidi poziciju i da nastavimo da igramo na način kako smo igrali u prvoj četvrtini. To je ono što treba. Bilo je trenutaka kada je Real dolazio do lakih poena tranzicjii kad nismo imali faul, to je takođe deo igre koji je važan. Ja uvek pričam o tome da je faul veliko oružje kod igrača, treba ga koristiti pametno, jer to ume da pokvari, kad bi to popravili, ja bih znao da imamo šanse da prođemo i odemo na fajnal for.

Vilijams Gos je bio taj koji je doneo prevagu svojom trojkom.

- Nema šta, mi smo igrali odbranu, to je bila čista situacija jedan na jedan. Vilijams je primio loptu, napravio step-bek i ubacio. On da je promašio, verovatno bi ga svi pitali za neke stvari, ali to je kvalitet koji ima taj igrač.

Jedan od problema za Partizan bio je i loš Jam Madar.

- Madar je bio veoma važan za nas, ušao u problem sa ličnim greškama i zato nije igrao mnogo. Trebalo bi da se zapitamo gde se nalazimo. Dobili smo Real dva puta u Madridu, šta drugo da kažemo nego da verujemo u ove momke. Pokušavam da uradim sve kako bi tim izgledao bolje. Prave se greške, ali to je sastavni deo posla, zaključio je Obradović.

Pričao je Obradović i o tome kako je hteo da zaustavi Tavareša.

- Moj plan je bio protiv Real Madrida, ne Tavaresa. Oni imaju još 11 košarkaša. Naravno da imamo plan... Znamo koliko nam je Matija važan, ali to nije bio toliki problem... Naš problem je bio napad.

Takođe, on je ponovo istakao da je ponosan na svoje igrače.

- Veoma sam ponosan na naše ljude. Svi su očekivali ovu utakmicu, svi su očekivali da čuju komentare... Na kraju se ništa nije desilo. Igrali smo košarku i to je najvažnije. Veoma sam ponosan na to kako smo ugostili Real Madrid.

Još jedno od pitanja je bilo vezano i za poslednji napad.

- Poslednji posed je bio neki kontakt, ne bih to komentarisao... nad Danteom, ali ne bih govorio.