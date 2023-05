Oglasio se Denver zbog MVP nagrade: Ionako je delovalo da će Jokić na bazen

Uprkos tome što Srbin nije uspeo da se okiti prestižnim priznanjem, iz kluba su mu na šaljiv način pružili podršku.

Više nema nikakve priče, polemike, sve je gotovo - Džoel Embid je novi MVP NBA lige!

Nakon što je Nikola Jokić dve godine zaredom osvajao priznanje za najkorisnijeg igrača najjače lige na svetu, centar Filadelfija Seventisiksersa uspeo je da preuzme tron.

Jokić ostao bez nagrade: Džoel Embid je MVP NBA lige!

Borbu za isti vodio je sve do poslednjeg trenutka upravo sa srpskim centrom, a novinari i treneri doneli su odluku da je Kamerunac ove godine, ipak, bio najbolji.

Nakon meča oglasili su se i Denver Nagetsi:

- Ionako je delovalo da će ovo biti dan za bazen, stoji u klupskoj objavi uz sliku nasmejanog Jokića.

Seemed like a pool day anyways ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/lPgAoJ4Zrr — Denver Nuggets (@nuggets) 02. мај 2023.

Embid je sezonu završio sa statistikom od 33 poena u proseku, u čemu je bio prvi u ligi, uz to je dodavao deset skokova i četiri asistencije.

Cela Srbija noćas je navijala za Jokića, ali je na kraju titula ipak otišla u ruke kamerunskom centru. Ne može se reći da je nezasluženo, sjajnu sezonu je odigrao Embid, ali način na koji je igrač Filadelfije došao do ovog priznanja će podići mnogo prašine.

Forsirao je Embid mesecima unazad priču da je upravo on taj koji treba da zasluži nagradu za najkorisnijeg igrača, a čini se da je na kraju ipak uspeo da MVP priznanje na taj način i dobije.

Iza njega su ostali pomenuti Jokić, ali i Janis Adetokumbo, ali košarkaš Milvoki Baksa se prilično dugo nije smatrao kandidatom ravnim pomenutom dvojcu.

U diskusiji se prilično dugo nalazio i Luka Dončić, ali činjenica da njegovi Dalas Maveriksi nisu uspeli da se domognu ni plej-ina, a kamoli plej-ofa, doveli su do toga da ispadne iz priča.

Nažalost, ono što je na kraju verovatno i prevagnulo jeste činjenica da Džoel Embid do sada nije uspeo da osvoji MVP priznanje, a to su prethodnih dana apostrofilirali i američki novinari. Da li to zaslužuje da se nađe ispred nekoga sa kim je u najmanju ruku bio u ravni tokom cele sezone, procenite sami.

