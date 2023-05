'SVE MOJE MOLITVE SU USMERENE KA BEOGRADU' Jan Veseli odao počast žrtvama masakra na Vračaru tokom intervjua za Evroligu (VIDEO)

Podsetimo, košarkaši Barselone su prva ekipa koja se plasirala na fajnal for Evrolige, i to sa ubedljivih 3:0 u seriji protiv Žalgirisa, a jedan od najefikasniji na meču bio je upravo Veseli, koji je uz Satoranskog, ubacio 14 poena za svoj tim.

Čitava Srbija ostala je zavijena u crno nakon stravičnog masakra koji se dogodio u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru.

Poruke saučešća porodicama žrtava dolaze sa svih strana sveta, a među njima se našao i košarkaš Barselone i nekadašnji igrač Partizana, Jan Veseli.

On je tokom intervjua za Evroligu, nakon utakmice, odao počast svim žrtvama stravične tragedije.

- Želeo bih da kažem još jednu stvar. Sve moje molitve su usmerene ka Beogradu, posvećene svim žrtvama koje su stradale u pucnjavi. Sve moje molitve idu njima - rekao je Veseli posle meča.

