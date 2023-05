IGRAĆE SE I PETI MEČ! Posle velike drame Partizan PORAŽEN u ARENI (FOTO+VIDEO)

To je druga prilika da srpski predstavnik obezbedi igranje plej-ofa, pošto je rezultat posle tri meča 2:1.

Tok meča:

Četvrta četvrtina:

40. minut - 78:83 - Uf... sada neverovatna situacija i na drugoj strani terena. Nekoliko ofanzivnih skokova su uhvatili gosti, na kraju je Tavares poentirao uz faul, a precizan je bio i sa linije slobodnih bacanja.

39. minut - 74:80 - Madar nije pogodio trojku iz ćoška, a Ledej je faulom poslao Vilijams-Gosa na liniju slobodnih bacanja - oba puta je bio precizan.

38. minut - 74:78 - Nije precizan ovaj put bio Papapetru, a na drugoj strani je Vilijams-Gos napravio faul u napadu.

37. minut - 74:78 - Pokazuje Rodrigez koliko je iskusan i pogađa šut sa polu-distance. Ali Ledej nastavlja sa fenomenalnom partijom! Novi poeni.

36. minut - 72:74 - Odličan je i Dek večeras... Poeni uz faul, zatim i pogođeno dodatno bacanje.

Lesor se izborio za skok pored Tavaresa, a ispod drugog koša je fauliran. Pogodio je oba bacanja.

35. minut - 70:71 - Sjajan je Ledej!

34. minut - 66:71 - Velika borba se vodi u Beogradu, Rendolf je odveo svoj tim na četiri poena prednosti.

33. minut - 66:69 - Pogodio je Grk i sa linije slobodnih bacanja dva puta, a seriju crno-belih prekinuo je seriju domaćeg tima, a pogodio je Anđušić na drugoj strani.

32. minut - 60:68 - Dek je pogodio za dva poena, a na drugoj strani je isto to učinio Lesor i to uz faul.

Nije pogodio dodatno bacanje, ali je usledio novi dobar potez Papapetrua i novi poeni, zatim i trojka Rodrigeza za Real.

31. minut - 58:63 - Velika greška Nanelija i poeni Hezonje, zatim i trojka Egzuma.

Treća četvrtina:

29. minut - 55:58 - Oba puta slobodna bacanja je pogodio Tavares. Vezao je sada Partizan nekoliko loših napada. Srećom po crno-bele, Tavares je napravio prekršaj u napadu kojim je poslao Ledeja na liniju slobodnih bacanja.

28. minut - 54:56 - Još jednom Tavares pogađa, a nakon greške Nanelija iz kontre je precizan i Musa.

27. minut 54:52 - Poeni Tavaresa uz faul, zatim i sa linije penala. A onda još jedna trojka Papapetrua!

26. minut - 51:49 - Odličan sada i Ledej u defanzivnim zadacima, nije mogao Dek do poena preko njega.

25. minut - 51:49 - Fantastični Ledej je pogodio i deveti šut iz 10 pokušaja. Fantastičan je večeras!

24. minut - 45:47 - Ne da se crno-belima da dođu do prvog vođstva. Egzum je promašio zakucavanje, nakon čega je burno reagovao smatrajući da je fauliran. Dobio je tehničku grešku, što je iskoristio Musa da pogodi slobodno bacanje.

23. minut - 45:46 - Nije Egzum pogodio trojku, ali gosti još jednom nisu uspeli da organizuju dobar napad.

22. minut - 44:46 - Nije Egzum pogodio trojku, a borbeni Smailagić je izborio "mrtvu loptu". Crno-beli nisu uspeli da dođu do novog poseda, ali je Obradović tražio "čelendž" koji je bio uspešan, pa su sudije promenile odluku.

Novi napad je doneo promašaj Anđušića preko Tavaresa.

21. minut - 44:46 - Poeni Papapetrua, 10. na ovom meču, otvorili su drugo poluvreme.

Anđušić je faulirao Tavaresa koji je pogodio jedno od dva slobodna bacanja.

Druga četvrtina:

20. minut - 42:45 - Upisao se u strelce i Ljulj, a onda trojka Anđušića za izjednačenje. Partizan se u potpunosti vratio!

.@PartizanBC is heating up 👀



Zach LeDay finishes the fast break in style #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/ovZ4iEk7fn