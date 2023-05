KOBI NAJVEĆA INSPIRACIJA, IGRAĆU NJEMU U ČAST! Jedan od najboljih NBA košgetera priznao: BRAJANT MU UZOR

Izvor: Objektiv, Foto: Tanjug AP/Mark Blinch/The Canadian Press via AP | |

Serija se nastavlja u Los Anđelesu, a najbolji pojedinac Golden Stejta govorio je o tome šta njemu znači igranje u Stejpls centru.

– Išao sam kao srednjoškolac u Stejpls centar sa ocem, sanjao da igram na tom parketu, da igram protiv najbiljih na svetu. Biti tamo, biti deo toga, neću izgubiti iz vida kakva je to prilika. Uzbuđen sam što ću to raditi u zgradi u kojoj su došli svi moji košarkaški snovi. Ogroman sam Kobijev fan, on je moja najveća inspiracija i igraću najjače što mogu u njegovu čast i Điđi (Kobijeva ćerka koja je takođe poginula) jer bez njegove igre i svih tih godina tokom kojih sam gledao njegovu istrajnost na parketu, ne bih bio sportista kakav sam danas – rekao je Tompson.

Autor: