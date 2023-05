PRELEP GEST JOKIĆA: Primetio je da nema poznatog novinara, pogledajte kako je reagovao kada su mu rekli zbog čega nije tu (VIDEO)

Centar Denvera je najavio četvrtu utakmice polufinala Zapadne konferencije protiv Finiksa, a kada je odgovorio na sva pitanja predstavnika medija on je od njih tražio jedan odgovor.

Naime, on je primetio da na konferenciji nema Majka Singera, poznatog novinara koji prati Nagetse, pa je želeo da sazna zbog čega je to tako.

"Gde je Majk? Neće da me pita šta ću sutra da radim?", upitao je Jokić.

Dobio je odgovor da je Singer postao otac, te da je opravdano odsutan, a usledio je lep gest prve zvezde tima iz Kolorada.

Little update: Because my timing happens to be better than Nikola Jokic’s, I’m gonna be out on covering the Nuggets for a little while as I became a dad yesterday. She’s gonna be a hooper. I’ve already heard from the big guy. pic.twitter.com/5q0zWAjH8z