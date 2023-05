JOKIĆ I PREDSEDNIK FINIKSA 'U KLINČU' Srbin ga odgurnuo rukom, milijarder pao - NEZAPAMĆENA frka u NBA! (VIDEO)

Sansi su slavili rezultatom 129:124, pa je sada rezultat u seriji plej-ofa 2:2.

Raspoložen je ponovo bio Jokić, sve mu je polazilo za rukom, "vukao" je svoje saigrače tokom meča, ali pobeda u neizvesnoj završnici je izmakla.

Osim blistave partije našeg reprezentativca, ovaj meč će ostati upamćen i po jednom sukobu, a upravo se Jokić našao u "glavnoj ulozi". Naime, ostalo je nešto više od dva minuta do kraja druge deonice, kada je Nikola želeo da uzme loptu od jednog čoveka kraj parketa, i to od prvog čoveka Finiksa.

Ovaj milijarder je burno reagovao, ustao sa stolice, da bi Jokić rukom malo potkačio navijača koji se na svoje mesto vratio kao "kao pokošen", a tu situaciju pogledajte u priloženom video snimku:

Nikola Jokic shoves Suns Owner Matt Ishbia after trying to get the ball 😬 pic.twitter.com/tnYsILH3kV