Crvena zvezda je u polufinalu ABA lige! Zadar je precrtan, na redu je Budućnost!

Košarkaši Crvene zvezde izborili su plasman u polufinale AdmiralBet ABA lige u kom ih čeka ekipa Budućnosti.

Crveno-beli su u čudnom meču savladali Zadar u gostima sa 74:63 i izbegli majstoricu u Beogradu.

Pobeda je ono što će se pamtiti iz ovog duela, a sigurno je da će trener branioca titule imati šta da kaže svojim izabranicima posle meča u Zadru. Na momente su delovali kao prava ekipa, a na momente kao da im nije do košarke. U periodima kada su radili posao kako treba prednost je bivala i dvocifrena, ali se još jednom ponovila ta sklonost ka padovima u igri, koja je domaćina držala u igri.

THE END: @kkcrvenazvezda beat @kkzadar on the road to seal their place in the semi-finals.#ABAPlayoffs pic.twitter.com/WGQ0wrWa3T