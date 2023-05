Srbija bez kapitena na Mundobasketu: Vladimir Lučić otpisan za Filipine!

Košarkaška reprezentacija Srbije ovog leta nastupa na Svetskom prvenstvu u košarci koje se održava na Filipinima, Indoneziji i u Japanu. Tamo će, kako stvari stoje, biti bez kaptiena.

Selekcija Srbije saznala je da će čitav svoj boravak na Mundobasketu provesti u glavnom gradu Filipina, Manili, a nažalost nećemo gledati Vladimira Lučića, čija je povreda teže prirode.

O tome je danas na gostovanju Sport Klubu pričao i selektor Srbije, Svetislav Pešić, koji je istakao da se danas čuo sa našim kapitenom i da mu je ovaj saopštio loše vesti.

- Lučić po ovome što znam, baš sam danas razgovarao sa njim, na njega, nažalost, nećemo moći da računamo. On ide na operaciju sledećeg utorka. On je to teško primio. Koliko je on nama važan, to njegovo iskustvo, on je kapiten, koliku energiju nosi. Ali dobro, sada je takva situacija... Biće još, ne daj Bože, nekih negativnih iznenađenja - rekao je selektor Srbije.

Istakao je da se čuo i sa Avramovićem, koji je operisan nedavno u Madridu, te da on ima veliku želju da zaigra.

- Velikih promena neće biti u odnosu na ekipu koja je igrala Evropsko prvenstvo. Naravno da kroz kvalifikacije koje su bile zahtevne, kao što se zna, pojavilo se par igrača koji će konkurisati barem za pripreme. Uvek kažem, te kvalifikacije su bile zahtevne iz puno razloga, već smo dosta pričali o tome. Svaki prozor smo imali novi tim, igrače... Prerano je da možemo konkretno da kažemo. Dešavaju se povrede svaki dan, Avramović je imao operaciju, videćemo za njega, u kontaktu sa mnom je pokazao da je posvećen, pre svega klubu i reprezentaciji. On se nada da će moći da igra. Naši najbolji igrači i dalje igraju u najboljim klubovima. Čekamo da vidimo šta će biti i sa Jovićem, od tih igrača koji su kandidati - izjavio je Pešić.