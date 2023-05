Pešić kaže da nema briga za NBA zvezde u timu Srbije: 'Sa Jokićem sam u kontaktu, Bogdana čekamo u Beogradu'

Košarkaška reprezentacija Srbije za manje od tri meseca počinje svoje učešće na Svetskom prvenstvu koje se održava na Filipinima, Indoneziji i u Japanu. Naša selekcija će tokom čitavog toka Mundobasketa biti smeštena u Manili.

Selektor reprezentacije, Svetislav Pešić je večeras gostovao na Sport Klubu, gde je između ostalog otkrio da Vladimir Lučić neće igrati na Mundobasketu zbog povrede, otkrio je i šta misli o strancima u selekciji naše zemlje, a za sam početak je komentarisao naš put u Manili.

- Žreb je malo i lutrija. Na prvi pogled to izgleda povoljno za nas. Ja uvek gledam ne samo grupu u kojoj igramo, nego i sa kim se ukrštamo. Ne samo četiri ekipe, nego gledam takmičenje među osam. Mi treba da budemo u našoj grupi među dva najbolja da bismo igrali posle toga unakrsno. Ono što je za nas najvažnije i za navijače i za medije je šta se posle toga dešava. Naš sportski cilj, jedini i najvažniji je odlazak na Olimpijske igre u Parizu. Bilo bi fantastično da odemo tamo. Treba očekivati vrhunske rezultate, tako da imamo u drugom delu žreba imamo teške protivnike. To će biti SAD, Litvanija... Sve su to ekipe koje su izuzetne, za nas će biti veliki izazov. Najbolje je da izbegnemo Ameriku, to smo radili u Indijanapolisu, pa smo ih na kraju i pobedili.

Cilj je, prevashodno, otići na Olimpijske igre u Parizu 2024. godine.

- Znate kako, ako uđemo među četiri, zavisi gde će Francuzi da budu. Očekujemo da polufinalisti, ako su tu dve ekipe iz Evrope, da mi direktno odemo na Olimpijske igre. U prvom delu žreba, kvalifikacionom, mi imamo dobre izazove, a to su Portoriko, kasnije domaćina Filipine, kojeg ne smemo da potcenjujemo, pojačaće se američkim igračima. Svetsko prvenstvo se održava svake četiri godine, možemo da očekujemo jako takmičenje. Par utakmica se mora odigrati sa velikom energijom.

Naravno, neizbežna tema bio je i Nikola Jokić.

- Bili smo Tarlać i ja kod njega tamo. Znate kako, ne smeta meni to ništa za njega, ali stvarno to kažem - mi smo ne u svakodnevnim, ali u čestim kontaktima. Društvene mreže nam omogućavaju načine da komuniciramo. Što se njega tiče, evo vidite, videćemo dokle će da stigne. On je završio program sa reprezentacijom, osim tog rezultata koji smo očekivali. Napravili smo drugi veliki posao koji se nije video, a nadamo se da će se videti u budućnosti. Moramo da sačekamo da se sve ovo završi. Bogdanovića čekamo svaki dan da se pojavi u Beogradu, da nastavi program koji ima zacrtan i da se sprema za reprezentaciju.

Da li će selektor nešto promeniti u odnosu na prethodne duele sa Italijanima?

- Mogu da se vratim na ono što je bilo. Treba gledati šta će biti i sutra. Treba reći da smo na Evropskom prvenstvu sami sebe doveli u situaciju da ogromna očekivanja naših navijača ne opravdamo. Dolazak Jokića podiže optimizam, a tako će biti i sada. Da li ćemo nešto menjati? Pa sigurno, biće nešto drugačije, nijedna utakmica nije ista.

Navijače zanima dokle Srbija može da "gura" na ovom Svetskom prvenstvu.

- Dokle reprezentacija može da stigne? Ciljevi su postavljeni i pre mene, ja ih ne postavljam. Ja povlašćen položaj nemam. Ono što nas u ovom momentu vodi i za šta se pripremamo je da igramo Olimpijske igre. Zlata po Srbiji ima koliko hoćemo, oko Bora, ne treba nam, ha-ha. Šalim se, cilj je da sve uradimo koliko je u našoj moći.