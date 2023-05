Pešić dao savet Partizanu pred meč sa Realom: 'Kao kada mlade dame krenu u šoping, verujem da mogu da pobede'

Košarkaši Partizana u sredu od 21 sat u "WiZink centru" igraju veoma važnu utakmicu plej-ofa Evrolige protiv Real Madrida. Pobeda ih vodi na Fajnal for, poraz završava takmičenje u ovom takmičenju.

Interesovanje za meč je ogromno, a u razgovoru za Sport Klub na televiziji, i selektor Svetislav Pešić je pokušao da oceni mogućnosti crno-belih pred meč u Madridu. Pre svega je komentarisao Kraljevski klub.

- Real veoma dobro znam. Možda bolje nego Partizan. Znam svakog igrača tamo, skoro sam bio trener Barselone. Sa njima smo stalno igrali. Kad god me je neko pitao, rekao sam da je dobro što Partizan igra sa Realom. Ne verujem Realu, ne kao klubu, nego tome što se kod njih dešava u poslednje tri godine. Različiti su razlozi zašto su oni u toj situaciji. Sa Lasom su počeli da menjaju. To je jedna stara ekipa, sa ogromnim znanjem, da ne govorimo o Ljulju i Rudiju, iza njih stoji karijera, ali i uspesi, ne samo u Španiji. Izrabljena su ekipa. Pobediti takav tim u takvim uslovima na strani je teško. Ali to je Partizanu uspelo. Imali su kontinuitet dobrih igara, podizali samopouzdanje. Ovo im je druga godina zajedničkog rada. Poklopilo se sve, ne u smislu sreće, nego rada. Taj rezultat, gledajući bez prevelikih emocija, a voleli bismo da Partizan opet pobedi, gledano sa mog aspekta je prethodno viđena sjajna igra, ali ne i veliko iznenađenje. Desilo se dosta nepredvidivih stvari koje su išle na štetu Partizanu.

Kaže da je Real u Beogradu pre svega pokazao zbog čega je veliki, ali da je mnogo stvari išlo u kontru Partizana.

- Šta je Madrid pokazao u Beogradu? Pokazao je ono što je odlika velikih klubova, da mogu da se vrate iz teške situacije. Pobedili su prvu utakmicu, potom i drugu koja je bila pod okolnostima koje nisu odgovarale Partizanu. U svetlu toga ja tako vidim i petu utakmicu.

Real, prema njegovom mišljenju, nema dovoljno snage i atleticizma da parira Partizanu i to vešto sakriva.

- Namazani su, iskusni, koriste sve slabosti protivnika. Znaju da zamaskiraju, da istaknu prednosti i sakriju slabosti, kao mlade dame kad krenu u šoping. Onda kada ih sretnete, to su dva različita lica. Takav je Real Madrid. Znaju da sakriju ono što nemaju, a nemaju - nemaju atletiku, fiziku, za jedan intenzivan meč. I ova utakmica, poslednja, Partizan je odigrao jako, imali su puno problema da reše odbranu crno-belih. Svi su ocenjivali da nisu rešili zonu, ali oni ne mogu drugo da igraju, jer ne umeju da brane jedan na jedan. Spori su, povređeni. Sa psihološkog aspekta je na strani igrati lakše protiv Reala u Madridu. Ako se dobro prodaš, to je dobar rezultat. Ovde je napravljena euforija, to ima uticaj i na mlade i na strance. A oni treba da zadrže mirnoću. Taj Fajnal for svi navijači, ali igrači žele da ostvare.

Panter će mnogo toga promeniti.

- Nije igrao Panter u Beogradu, a on je mnogo važan za ukupnu igru. Odjedanput je otkinuta jedna ruka i teško je to zamaskirati bez posledica.

Kaže da Hezonja odlično radi svoj deo posla na svojoj poziciji.

- Ja više volim Deka, jer je polivalentan igrač koji može da igra odbranu i napad. Nemaju na toj poziciji igrača. Imaju Kornelija koji je povređen i nije pokazao ništa posebno. Oni sada to pokušavaju da zamaskiraju, pa igra Hezonja na toj poziciji. To je dosta dobra opcija.

Otkrio je i šta Partizan treba da uradi u slučaju Valtera Tavaresa.

- Treba ga dovesti u situaciju da trči. Lako je odavde reći. Nadam se da nikome ne držim govore, samo komentarišem. On je igrač za kontrolisanu košarku i ne može da trči. Sa tom visinom on jeste pokretan. Može da istrči jednom ili dva puta, ali ostane bez goriva. Nije ni on u dobrom fizičkom stanju, ima problema sa kolenom. Sve se to ne vidi u pet na pet. Njemu zona pomaže da odmori. Vrlo je inteligentan, zna da proceni situaciju. Ima ogromno iskustvo.

Selektor veruje da Partizan može do pobede i da samo treba da bude agresivan.

- Sigurno, verujem da mogu, mora tu puno stvari da se poklopi. Očekujem od ekipe da izgura to. Ovo će biti ekipni izazov. To su takve utakmice. Jedan igrač ne pravi ekipu, ali može da je rasturi. Potrebni su naravno i individualni doprinosi. Po mom mišljenju, neće to rešavati napad na zonu, nego hrabrost, pridržavanje koncepata odbrane. Nekada se to ne poklopi, ali pravi put do pobede je agresivna, hrabra ekipa. Ovo je poslednja utakmica. Bez rizika nema uspeha.