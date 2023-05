Nikola Jokić oborio još jedan veliki rekord i ušao u istoriju!

To nije bilo sve kada su rekordi u pitanju, jer je posle ove neverovatne partije postao rekorder Denvera po broju postignutih poena.

Sada je prvi na listi strelaca u istoriji franšize i pretekao je Aleksa Ingliša na čelu.

Jokić sada ima 1.546 poena, dok je Ingliš, koji je nastupao za Denver od 1981. do 1990. godine sada na drugom mestu sa 1.540 poena.

Iza Jokića su i Karmelo Entoni koji je na trećem mestu sa 1.104, kao i njegov aktuelni saigrač Džamal Marej koji je do sada sakupio 1.042 poena.

There is a new number one 🃏 pic.twitter.com/fdudu2uXP1