KRAJ! Partizan ispustio pobedu u majstorici, Real ide na FAJNAL-FOR Evrolige! (FOTO+VIDEO)

Crno-beli su u majstorici u Madridu poraženi od Reala rezultatom 98:94 (22:23, 17:32, 30:21, 29:18).

Tim Željka Obradovića je prvo poluvreme dobio sa 16 razlike, a početkom treće četvrtine imao i 18 poena viška, ali ni to nije bilo dovoljno da vizira put u Kaunas.

Real će na Fajnal-foru 19. maja igrati protiv Barselone, dok se u drugom polufinalu sastaju Olimpijakos i Monako.

TOK MEČA

4. ČETVRTINA

40. minut - Panter je promašio šut za izjednačenje 24 sekunde pre kraja. Fauliran je Hezonja i imaće dva bacanja. Promašio je prvo, pogodio drugo - 98:94.

40. minut - Ledeeeeej za triii - 97:94. Partizan je još živ! Real u napadu, Naneli i Egzum su opkolili Hangu, aut! Lopšta za Real, ne! Gledaće se snimak.

39. minut - Egzum smanjuje na 97:91.

38. minut - Ljulj pogađa trojku - 95:87. Lesor je fauliran. Promašio je prvo, a pogodio drugo - 95:88. Rodrigez ponovo pogađa - 97:88. Samo u poslednjoj četvrtini je pogodio 13 poena. Egzum je promašio prvo, a pogodio drugo bacanje - 97:89.

37. minut - Hezonja pogađa neverovatnu trojku - 91:86. Madar je fauliran, Real je izašao iz bonusa. Promašio je prvo, a pogodio drugo. Njegovih pet poena - 91:87.

36. minut - Ljulj pogađa tri, Real vodi - 86:83. Ljulj koristi kontru, Real vodi - 88:83. Kakva trojka Pantera - 88:86.

35. minut - Nezaustavljiv je Rodrigez - 83:83.

34. minut - Rodrigez donosi izjednačenje Realu - 81:81. Serhio Rodrigez, čovek koji je pokrenuo Real, njegovih 15 poena, od toga devet u poslednjoj četvrtini. Laki poeni za Parrtizan posle dobre akcije iz tajm-auta, Lesor zakucava - 81:83.

33. minut - Kakva trojka Pantera - 74:81. Rodrigez odmah smanjuje - 76:81. Hezonja pogađa svoju prvu trojku - 79:81.

