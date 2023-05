OBRADOVIĆ IDE NA FAJNAL-FOR EVROLIGE: Ipak će srpski trener biti Kaunasu! Košarkaši ga ISPOLIVALI VODOM! (VIDEO)

Ali, jeste njegov prezimenjak i zemljak Saša Obradović, čiji je Monako u majstorici protiv Makabija na domaćem terenu slavio rezultatom 97:86. Tako je srpski stručnjak napravio sjajan rezultat i opravdao ulaganja u tim iz Kneževine.

Saša Obradović i njegovi košarkaši ostvarili su tako najveći uspeh i istoriji kluba, pošto će igrati na fajnal-foru u Kaunasu, 19. maja, kada će im protivnik biti Olimpijakos. U drugom polufinalu igraće Barselona i Real.

.@ASMonaco_Basket players making it rain after the Game 5 dub☔️👀 pic.twitter.com/xGbaH4aLan