GOSPODO IZ EVROLIGE, OVDE JE SVE JASNO - Partizan je apsolutno zaslužio da bude STALNI ČLAN najjačeg evropskog takmičenja!

Možda se evroligaška sezona Partizana nije završila baš najsrećnije, ali su crno-beli napravili jedinstven povratak u istoriji ovog takmičenja.

Nakon devet godina apstinencije, nekadašnji šampion Evrope bio je na korak od fajnal fora, praktično je jedna lopta delila Beograđane od produžetka u majstorici.

Da je neko pre nekoliko meseci nudio takav scenario navijačima Partizana, prihvatili bi ga oberučke. I treba priznati, bila je ovo sezona za pamćenje, sezona u kojoj su slike i kadrovi prepune Štark arene postale sinonim za evropsku klupsku košarku...

Hvalila se i Evroliga atmosferom sa Partizanovih mečeva, dolazak u Arenu postao je stvar prestiža, a najviše zbog crno-belih mečevi elitnog takmičenja u Evropi prenosile su i američke TV stanice.

- Partizan se vratio u Evroligu, ima dosta razloga da budemo zadovoljni. Partizan je tim i klub koji stalno treba da bude član Evrolige. Svi ste bili svedoci kakvu smo sliku poslali u svet. Nema kluba koji ne želi da igra u Areni. To je bio moj veliki cilj kad sam došao u Partizan. Ponosan sam na sve što smo prikazali u Evroligi - rekao je trener crno-belih Željko Obradović nakon poraza u Madridu.

Nedavno je na ovu temu pričao i selektor Srbije Svetislav Pešić.

- Prilično kasno se desilo da Partizan i Zvezda igraju Evroligu. To je moralo da se dogodi ranije, i to mora da bude jasna poruka Evroligi, menadžmentu, predsedniku, svima... da Srbija i srpska košarka zaslužuju licencu. Kao i Žalgiris, oni su suvlasnici godinama. Da se to desilo kada je bilo potrebno, naša košarka bi bila bolja. Onda bismo imali i srpsku profesionalnu ligu. Popularnost bi se povećala, tako bi Zvezda i Partizan putovali po Srbiji - smatra Pešić.

