REMEK DELO NIKOLE JOKIĆA! Za devet minuta ušao u ISTORIJU, pa uradio nešto što niko nikada nije (VIDEO)

Kakva partija Nikole Jokića, šta radi ovaj čovek. Pretili su iz Los Anđelesa otmicom, a dobili su ono što su očekivali. Denver je srušio Lejkerse u prvom meču finala Zapada - 132:126, a Srbin je plesao najlepši valcer.

Momak iz Sombora je upisao šesti tripl-dabl u doigravanju u poslednjih 11 mečeva u plej-ofu i sa 34 poena (12/17 iz igre, 3/3 za tri, 7/8 slobodna bacanja), 21 skokom, 14 asistencija i 2 blokade predvodio svoj tim do trijumfa u prvoj utakmice serije.

Jokić je postao i prvi igrač u istoriji koji je u plej-ofu meču imao više od 30 poena, 20 skokova i 10 asistencija, a više tripl-dabl učinaka u sezoni u doigravanju ima samo Vilt Čemberlen – sedam. Najbolji igrač Grumenja na drugoj poziciji izjednačio se sa Medžikom Džonsonom (1982) i Drejmondom Grinom (2019).

Nikola Jokic has his 6th triple-double of the 2023 Playoffs, tying Magic Johnson (1982) and Draymond Green (2019) for the 2nd most triple-doubles in a single postseason.



Only Wilt Chamberlain (7 in 1967) has recorded more. pic.twitter.com/X2zkbY1OnV — NBA History (@NBAHistory) 17. мај 2023.



I ne samo to Srbin je za samo devet minuta ušao u NBA istoriju. U prvoj četvrtini još je došao do svog 10. skoka i, uz pet asistencija i dve blokade, postao prvi igrač u poslednjih 25 godina kome je to pošlo za rukom u bilo kojoj četvrtini - uključujući i regularnu sezonu i plej-of.

Šta radi ovaj čovek, dok se Ameri hvataju za glavu, šta uradismo što proglasismo Džoela Embida za MVP, a ne Nikolu Jokića.

Nikola Jokic became the first player over the last 25 years with 10 reb and 5 ast in any quarter of a playoff game 🔥 pic.twitter.com/mGnZvHBatp — SportsCenter (@SportsCenter) 17. мај 2023.

