LEBRON MUNJEVITO NAPUSTIO PARKET: Posle LEKCIJE Jokića i Denvera prva zvezda Lejkersa odmah pobegla u svlačionicu (VIDEO)

Košarkaši Denvera poveli su sa 1:0 u finalu Zapadne konferencije NBA lige, pošto su na svom terenu savladali Los Anđeles lejkerse sa 132:126.

Denver je već na polovini prve četvrtine stigao do dvocifrene prednosti, koju je u nastavku povećavao do maksimalnih plus 21 u trećoj deonici. Lejkersi su uhvatili priključak u finišu meča i trojkom Ostina Rivsa tri minuta i 23 sekunde pre kraja stigli do minus tri (124:121). I to je bilo sve! Nagetsi su u nastavku samo uvećali prednost koju gosti nisu uspeli da isprate.

PLEASE TELL ME WE ARE GETTING A PISSED OFF LEBRON IN GAME 2… 👀pic.twitter.com/0pPRmhBOKD — Lakers Lead (@LakersLead) 17. мај 2023.

Entoni Dejvis je bio najefikasniji u ekipi Lejkersa sa 40 poena, uz 10 skokova, Lebronu Džejmsu je nedostajala jedna asistencija za tripl-dabl (26 poena, 12 skokova i devet asistencija), a upravo je prva zvezda tima iz Los Anđelesa prva napustila parket posle poraza.

Pognute glave Lebron je otišao u svlačionicu, a kamere su zabeležile taj trenutak.

Drugi meč se igra u Denveru u noći između četvrtka i petka od 2.30. Plej-of serija se igra na četiri pobede.

