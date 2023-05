TUKLI SU GA BEZ MILOSTI: Pogledajte kako izgleda Jokić posle meča sa Lejkersima (VIDEO)

Košarkaši Denver Nagesa su slavili na svom terenu protiv Los Anđeles Lejkersa sa 132:126, u prom meču finala Zapada, uz još jednu odličnu partiju Nikola Jokića.

Pokušavali su Lejkersi da zaustave ubitačnog srpskog centra i to činili na sve dozvoljene i manje dozvoljene načine, ali im nije uspelo.

Jokić je na kraju meć završio sa 34 poena, 21 skokom i 14 asistencija, ali i sa izgrebanim i crvenim rukama.

