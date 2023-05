OVO SU SVI ČEKALI! Srbija dobila odličnu vest pred Mundobasket

Vasilije Micić se povredio u duelu turskog šampionata protiv Fenerbahčea, spekulisalo se da je povreda možda ozbiljnije prirode te je bio upitan njegov nastup na Svetskom prvenstvu.

Međutim kako javlja agent Micića, Miško Ražnatović, Micićeva povreda nije teže prirode i srpski plejmejker će biti spreman da se vrati na parket najkasnije za 10 dana.

Injury of Vasilije Micic is not that serious!!! He will be back on the court in 7 to 10 days!#BeoBasket