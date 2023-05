JOKIĆEV ŠOU NA KONFERENCIJI - NOVINARI VRIŠTALI OD SMEHA: Urnebesna izjava duhovitog Somborca! (VIDEO)

Denver je na gostovanju savladao Lejkerse i tako poveo sa 3:0 u finalnoj seriji Zapada. Tim iz Kolorada sada samo jedan trijumf deli od plasmana u istorijsko finale NBA lige.

Posle meča trener Meloun na konferenciji je otkrio da je Jokić preuzeo njegovu ulogu na jednom tajm-autu. Srpski as je predložio šta da se igra, Meloun je to prihvatio i ispostavilo se da nije pogrešio, pa je na konferenciji za medije Srbina nazvao - trener Jokić.

Kada se na konferenciji pojavio srpski as, novinari su ga zamolili da prokomentariše ovu situaciju i pitali su ga kakav je "trener Jokić".

Usledio je urnebesan odgovor Somborca:

"Ne znam. Ne želim da budem trener. To je najgori posao na planeti, sigurno", ispalio je Jokić i izazvao gromoglasan smeh u sali.

"I don't want want to be a coach...I think that's the worst job on the planet for sure."



Coach Malone said Nikola Jokic did some coaching down the stretch... Jokic doesn't seem to be coming for his job 🤣#NBAConferenceFinals presented by @GooglePixel_US pic.twitter.com/Cbz2smVy6V