ISPLIVAO SNIMAK 'OKRŠAJA' JOKIĆEVE BRAĆE SA HOLIVUDSKOM ZVEZDOM! Glumac BESAN napustio dvoranu!

Na društvenim mrežama pojavio se snimak verbalnog okršaja Jokićeve braće sa slavnim holivudskim glumcem Džekom Nikolsonom nakon trećeg meča finalne serije Zapada između Los Anđeles Lejkersa i Denvera.

Denver je saladao Lejkerse na gostovanju i poveo sa 3:0 u finalnoj seriji, a Strahinja i Nemanja Jokić su sa Nikolinom suprugom Natalijom uživo u Kripto areni ispratili veliki trijumf Nagetsa.

Najverniji fanovi centra Denvera izuzetno emotivno svaki trenutak meča, a posle velikog trijumfa Strahinja i Nemanja su odlučili da "pecnu" najpoznatijeg navijača Lejkersa - slavnog glumca Džeka Nikolsona.

"See you next year!"



—Jokic bros to Jack Nicholson after Game 3 👀 pic.twitter.com/pE7sv9m3NK