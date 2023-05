Obradović ZADOVOLJAN posle majstorice, ali ga je jedna stvar

Trener košarkaša Partizana, Željko Obradović, bio je, sasvim logično, veoma zadovoljan izdanjem svoje ekipe posle trećeg meča četvrtfinalne serije ABA lige sa Studentskim centrom.

Podsetimo, Partizan je spektakularno odigrao majstoricu i pobedio SC derbi, posle čega je strateg domaćih ovako analizirao učinjeno:

- Prvo želim da čestitam ekipi Studentsko centra na svemu prikazanom tokom sezone i tokom ove naše četvrtfinalne serije. Istovremeno, čestitam i mojim momcima na pobedi, a posebno na prikazanom u trećoj, odlučujućoj utakmici, koja je bila jako blizu nivoa na kom smo mi i bili tokom Evrolige i ABA lige. Imao sam priliku da rotiram igrače, bili smo u jakom ritmu, a navijači su bili onaj motor koji je pokrenuo našu ekipu. Više od 15 hiljada ljudi je došlo da pomogne, to je retkost. Uvek govorim igračima da neće često imati priliku da igraju u ambijentu u kome trenutno igraju, bez obzira da li će ostati ili neće - započeo je "Žoc".

Imajući u vidu da je sportski direktor crno-belih Zoran Savić bio suspendovan zbog ponašanja u Podgorici posle prethodnog meča, Obradović je upitan šta mili o odnosu ABA lige prema Partizanu, jer se još uvek ne zna ni kada počinje njegova polufinalna serija:

- Nikada se nisam bavio stvarima koje nisu moj deo posla, tako će biti i sada. Bez obzira na takmičenje, stvari se rešavaju na kraju, pred početak naredne sezone, a ne tokom samog nadmetanja. Želim da se priča o dešavanjima na parketu, a da sve ostalo bude nebitno. Okrećemo se Cedevita Olimpiji, a meč očekujem 28. maja.

Priliku da nastupi imao je mladi bek-šuter Savo Drezgić:

- On je talentovano dete koje je dobilo priliku da igra. Ali, nisam zadovoljan kako se igralo kada je on ušao. Ne treba mu gurati loptu, nego stvarati pozicije da dođe do prilike da poentira. Na osnovu prikazanog, posle ovog meča ali i završnice meča u Podgorici, jasno je da se polako, ali sigurno vraćamo na nivo na kojem smo bili tokom Evrolige i ABA lige, tokom serije protiv Reala, koja nas jeste uzdrmala, ali… - zastao je Obradović.

Odmah potom je nastavio:

- Ali, sada moramo da razmišljamo o Cedevita Olimpiji koja nam je uvek bila jako, jako neugodan rival.

On je istakao da je teško proceniti da li će Aleksa Avramović moći da igra do kraja sezone, a onda je upitan šta misli, da li će Partizan igrati završnicu šampionata Srbije:

- Nemam pojma i to me ne zanima. Fokusiran sam na duele sa Cedevita Olimpijom. Ja sam trener, nisam ja adresa za takva pitanja. Fokursirani smo na ABA ligu, kada se završi ABA liga, pričaćemo o šampionatu Srbije.

Podsetimo, crno-beli će u polufinalu regionalnog takmičenja imati za rivala tim koji im je zadao jedan od dva poraza u ligaškom delu ABA sezone, a potom je u Beogradu revanš bio "tesan", u vidu pobede od tri razlike.

