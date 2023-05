Trener Denvera se prisetio prvog utiska o Jokiću: 'Niko nije mogao da pretpostavi da će biti dvostruki MVP...' (VIDEO)

Košarkaši Denver Nagetsa, plasirali su se u veliko finale NBA lige, nakon što su sa ubedljivih 4:0 u seriji "ometlali" Los Anđeles Lejkerse.

Bio je Nikola Jokić pravi predvodnik svoje ekipe, i gotovo u svakoj utakmici stvarao je velike probleme odbrani Lejkersa, a upravo o srpskom košarkašu na konferenciji posle meča, govorio je i trener Nagetsa, Majk Meloun.

- Za mene, on nije dokazao ništa. Zašto to kažem? Zato što sam već znao kakav je igrač. Mislim da sada pokazuje svima da je "stvaran". Da je stvarno ono što radi. Da su MVP titule i triple-dabolovi stvarni. Pokazuje da su svi narativi blesavi. Jokić je sada prošao kroz tri plej-of serije gde beleži tripl-dabl u proseku. Jeste li videli to? Dosta sa blesavim naslovima. Sjajan je igrač i ukažite mu poštovanje koje zaslužuje - počeo je Meloun.

Istakao je iskusni stručnjak da je strpljenje vrlo važno u NBA ligi.

Michael Malone on Nikola Jokic: "That first Summer League in Vegas, 300 pounds, out of shape, hey, he's a nice player. No one, and if anybody tells you different they're full of shit, no one could have seen that he'd be a two-time MVP passing Wilt Chamberlain every other night." pic.twitter.com/xS0k1LoIna