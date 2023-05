KOKOŠKOV POSTAJE BOGDANOVIĆEV TRENER! Bivši selektor Srbije će imati važnu ulogu u ovoj NBA ekipi

Vodio je ranije NBA tim (Finiks Sanse) i kao prvi trener, a u više timova je radio kao pomoćnik, pa je čak i 2004. godine sa Detroitom postao šampion.

Ovog puta, navodno, Toronto Raptorsi su razmatrali opciju da ih naredne sezone predvodi Kokoškov, međutim taj posao nije realizovan, a iskusni stručnjak postao je deo stručnog tima Atlanta Hoksa.

Igor Kokoskov will stay in the NBA as an assistant coach for the Hawks ✊ pic.twitter.com/sSGxoOdnO5