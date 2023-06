FANTASTIČNI JOKIĆ VODIO DENVER DO PRVE POBEDE U FINALU: Srpski as upisao tripl-dabl i oborio rekord star 25 godina

Denver je u debitanskom nastupu u finalu NBA lige bio bolјi od Majami hita 104:93.

Jokić je ponovo bio najbolјi košarkaš svog tima ostvarivši novi, 9. tripl-dabl u plej-ofu i postao je prvi centar u istoriji koji je upisao 14 asistencija u jednoj utakmici finala.

Srpski centar je meč završio i sa 27 poena uz 10 skokova, a Džamal Mari postigao je 26 poena, Gordon je dodao 16, a Porter 14.

Nikola Jokic joins LeBron James as the only players in the last 25 years with 10 points & 10 assists in any half of an NBA Finals game.



James did it in his 42nd Finals game.



Jokic did it in his 1st. pic.twitter.com/VZKy7uFQps