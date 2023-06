Jokića oduševilo pitanje o srpskim navijačima pred 3. meč finala: 'Kada vidim koliko je Srba u svetu...'

Nikola Jokić je održao konferenciju za medije na kojoj je pričao pred put u Majami i treći meč velikog finala NBA lige. Novinari su pokušavali da otkriju odakle Jokić crpi inspiraciju pred mečeve.

Mislim da samo igram košarku. Nemam inspiraciju od drugih sportista ili bilo čega. I divite im se i poštujte ih, ali to je drugi sport. Zaista je kul upoznati ih ili šta već. Ali nemam bilo kakvu inspiraciju od njih, ako to ima smisla.

Novinari su mu predočili i mišljenje Lebrona Džejmsa o njegovom košarkaškom IQ-u, ali je Jokić skromno odgovorio na to.

- Ne znam da drugi pričaju to. Samo pokušavam da igram i da čitam igru. Drugi ljudi tako pričaju o meni. ali za mene, to je samo nasumična košarkaška lopta ili šta već i čitanje igre - ponovo je Jokić odgovorio prilično ravno, a onda ga je oduševilo pitanje novinara o srpskim navijačima koji ga bodre širom Amerike.

- Da, navijači stvarno dolaze na utakmice i donose zastave i skandiraju moje imene i razgovaraju sa mnom na mom jeziku. Mislim da je to stvarno kul, samo kad vidim koliko je Srba u svetu i kako i dalje dolaze i donose zastave i navijaju za mene. Mislim da je to zaista lepo. Lepo je igrati pred njima. I mislim da je to stvarno kul - rekao je Jokić, koji je istakao da je potrebna bolja igra svih igrača, ne samo Majkla Portera Džuniora, za koga su ga pitali novinari.

- Svi su nam potrebni, ne samo on. Moramo bolje da ga pronalazimo i posebno kada je otvoren. To će nam pomoći kolektivno, ali nije samo on. Moramo kao grupa da budemo bolji.

Jednog novinara je interesovalo taktičko viđenje Jokića kako će igrati protiv zone, ali je Jokić ostao "zakopčan".

- Ne mogu to da ti kažem, prijatelju, jer jamislim da i oni gledaju ovo. Oni su zaista inteligentan tim. Imaju zaista pametne igrače, Džimi, Bam, Kajl, koji mogu u trenutku da pročitaju igru. Oni mogu jednostavno da se transformišu u nekim različitim zonama. Baš kao tim znaju čega žele da se odreknu. Oni su zaista inteligentni, od trenera do igrača. Zato je zona tako efikasna, ne samo protiv nas, to je tokom celog plej-ofa.

Novinari su istakli i da je Meloun bio izuzetno oštar u kritikama na igru svojih igrača i upitali su ga kakav je njegov odgovor na to.

- Videćemo sutra kakav je odgovor. Neka to bude odgovor - samouvereno je poručio Jokić.

Podsetimo, treći meč finalne serije igra se u Majamiju u noći između srede i četvrtka od 02.30.