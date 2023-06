JOKIĆ VEĆ DVA PUTA KUPOVAO KARTE ZA SRBIJU - NIJE VEROVAO DA ĆE IGRATI FINALE: Nikolin otac otkrio neverovatan detalj!

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić dva puta je isplanirao dolazak u Srbiju, a na kraju je menjao planove jer njegov tim igra finale NBA.

Košarkaši Denvera u noći između srede i četvrtka imaju nove obaveze u NBA finalu protiv Majamija, a sudeći po rečima oca Nikole Jokića, najbolji igrač na svetu to nije očekivao! Branislav Jokić je u razgovoru za portal "24 sata", jednom od retkih intervjua koje je dao u životu, otkrio kako je njegov sin već dva puta kupovao avionske karte za dolazak iz SAD!

Sudeći po tome, Nikola Jokić nije očekivao da će njegov Denver uspeti da stigne do velikog finala. Ipak, Nagetsi su bili veoma ubedljivi - savladali su Minesotu (4:1), Finiks (4:2) i Lejkerse (4:0) na Zapadu, pre nego što su ukrstili koplja sa Majamijem. Tim iz Floride prvi je koji ih je pobedio u Koloradu, pa će ogroman izazov biti stići do prvog prstena u istoriji franšize. A produžetak serije bi mogao da znači i novu promenu plana puta...

"Dva puta je već rezervisao kartu za Sombor, jer je mislio da će ispasti! Ja sam rekao 'Aj ti sačekaj, budi tu do kraja, to će biti najbolje'", rekao je Branislav Jokić hrvatskim medijima i zatim objasnio da Nikola nikada neće biti košarkaški trener jer to smatra najgorim poslom na svetu.

U delu intervjua koji je hrvatski portal "24sata" podelio na svojoj Fejsbuk stranici mogu se čuti još neke zanimljivosti iz Nikolinog života. Njegov otac Branislav komentarisao je ishranu najboljeg košarkaša NBA lige... "Kad je bio mali bio je bucmast jer je najviše voleo burek i picu, kao i sva ostala deca. Nikad nije hteo da jede boraniju, nikad nije hteo da jede paradajz. Sad to jede tamo, i onaj brokoli. Sad jede sve osim onoga što je pre jeo. Jedino što voli je riblji paprikaš, to obožava i nije mu teško da jede svaki dan", rekao je Nikolin otac.

On će morati da sačeka još nekoliko dana kako bi u Somboru video sina koji je trenutno najbolji košarkaš planete. Nikola Jokić i Denver Nagetsi će protiv Majamija u finalu NBA lige odigrati minimum pet mečeva, a tek nakon toga će srpski košarkaš moći da stigne u rodni grad i provede deo odmora između dve sezone okružen porodicom i prijateljima.

Autor: