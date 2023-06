HIT ODOGOVOR JOKIĆA NA PITANJE ODUŠEVLJENE AMERIČKE NOVINARKE: "Znala sam da ćeš to da mi kažeš!"

Nikola Jokić odigrao je još jednu partiju za anale u velikom finalu NBA lige.

Denver slavio u Majamiju rezultatom 109:94 i tako poveo sa 2:1 u finalnoj seriji, a srpski as meč je završio sa čudesnim tripl-dablom, nikad viđenim u velikom finalu! Imao je 32 poena, 21 skok i 10 asistencija.

Nikola je ispisao istoriju, ali njega to ne zanima preterano. Srbinu je jedino važno što je njegov tim zabeležio pobedu i što je još jedan korak bliži krajnjem cilju - osvajanju titule.

Naime, nakon meča oduševljena američka novinarka pitala je Jokića da prokomentariše neverovatan podvig koji je napravio. Usledio je odgovor u njegovom prepoznatljivom stilu.

"Ti si prva osoba u NBA istoriji koja je imala 30-20-10 učinak u finalu. Koliko ti to znači?" pitala je novinarka Nikolu.

"Da budem iskren, ne mnogo", kao iz topa je odgovorio Nikola.

