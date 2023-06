REAKCIJA JOKIĆA O KOJOJ SE PRIČA! Čim ga je ugledao, okrenuo se i potrčao u zagrljaj! (VIDEO)

Heroj Denvera Nikola Jokić bio je u centru pažnje nakon još jedne veličanstvene partije u NBA finalu.

Denver slavio u Majamiju rezultatom 109:94 i tako poveo sa 2:1 u finalnoj seriji, a srpski as meč je završio sa čudesnim tripl-dablom, nikad viđenim u velikom finalu! Imao je 32 poena, 21 skok i 10 asistencija.

Kamere, koje su nakon meča u stopu pratile Srbina, zabeležile su jedan izuzetno dirljiv prizor na terenu.

Jokić je krenuo u svlačionicu, a onda je čuo da ga neko doziva. Okrenuo se i ugledao svog bivšeg saigrača i dobrog prijatelja Montea Morisa.

Istog momenta Nikola je razvukao osmeh i potrčao Morisu u zagrljaj.

When you see an old friend 🤝



Former teammates Nikola Jokic and Monte Morris reunite at the Finals!



More Game 3 content in the NBA App: