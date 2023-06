PROBAO RAKIJU ZBOG JOKIĆA, PA SE GORKO POKAJAO: Taj ručak NIKADA neće zaboraviti! (FOTO)

Pauza između treće i četvrte utakmica bila je samo 48 sati, što je bilo i više nego dovoljno da novinari koji prate Denver probaju našu hranu, kao i rakiju, a to su učinili u jednom srpskom restoranu "Rakija Lounge".

Naime, Keti Ving i Vik Lombardi su uživali u našoj kuhinji, a Vik je priznao na društvenim mrežama da o rakiji nije gotovo ništa znao

- Boravio sam u Rakija Laundžu, prava srpska hrana. Naručio sam Jokićev specijalitet. Takođe, rakiju treba pijuckati, a ne “lupati.” Doneo sam užasnu odluku - poručio je Lombardi.

At the Rakija Lounge in South Beach. True Serbian food. I ordered the Jokic special. Also, the Rakija is to be sipped, not slammed. I made a horrible decision there. pic.twitter.com/5f2zhhlRol