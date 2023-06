JOKIĆ PROGOVORIO O MISTERIOZNOM RITUALU O KOM SVI PRIČAJU: Otkrio zbog čega veže BURMU za levu patiku: U tome leži JAKA SIMBOLIKA!

Mnogima je zapalo za oko da Nikola pred svaki meč skine venačnu burmu sa ruke i "zaveže" je za patiku, kako bi bila uz njega i dok je na terenu.

Američke novinare zanimalo je kada je počeo to da radi i zbog čega.

"Kada sam se oženio", rekao je uz osmeh srpski as.

Zatim se uozbiljio i objasnio zašto mu je taj ritual izuzetno bitan.

"Skinem burmu sa prsta, stavim na levu patiku, držim burmu na levoj patici zbog familije. To je veoma važno za mene. Oni su uvek uz mene i na mojoj strani, pa im tako pokazujem ljubav. Šaljem im poljupce posle utakmice. Oni su tu na svakoj utakmici, tokom celog plej-ofa", ističe emotivni as.

