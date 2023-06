'JEDNOM ME U POLA NOĆI ZVAO DA IDEMO DA OBILAZIMO FARME!' Poznati džokej o Nikoli Jokiću: On je zavisnik od konja! (FOTO+VIDEO)

Čuveni Tim Tetrik (42) otkrio kako se razvilo veliko prijateljstvo sa srpskim košarkašem.

Američki sportista, koji se proslavio na trkama konjskih zaprega i član je Kuće slavnih u Nju Džersiju, postao je jako blizak sa Nikolom Jokićem (28). Spojila ih je ogromna ljubav prema konjima, a povezali su se pre nekoliko godina, kada je Denver gostovao u Njujorku.

Poznato je da prva zvezda Nagetsa od malih nogu voli ove životinje, ima i svoju ergelu u rodnom Somboru, a Tetrik mu pomaže da s njima uživa kada je tokom sezone u SAD.

- Bio je kraj aprila, Denver je završio utakmice u gostima protiv Njujork Niksa i Bruklin Netsa, a naredni ih je čekao u Vašingtonu. Nikola se preko prijatelja i ljubitelja konja povezao sa mnom. Tada su vozom putovali za prestonicu, a on je naterao saigrače da ga čekaju tri sata, kako bi mogao da se druži sa životinjama. Rekao sam mu tada da je kao Denis Rodman, mora da uzme svoju dozu - otkrio je Tetrik u intervjuu za "Dejli njuz".

On je dodao da je vrlo brzo našao zajednički jezik s dvostrukim uzastopnim MVP-jem NBA lige.

- Čim smo se upoznali naglasio mi je da mu je košarka posao, a da su konji njegova najveća strast. Zbližili smo se tada. Na primer, u januaru je sleteo u 3.30 časova ujutru u Filadelfiju, pred meč sa Siksersima, a već u 06.00 je kucao na moja vrata. Odvezli smo se zajedno na farmu konja, a potom na kompleks trkačkih staza "Dover daun" u Delaveru. Prošle sezone je stigao ranije u Njujork, pa smo odmah otišli na čuveni "Medovlends", a sve se dešavalo uoči utakmice sa Niksima - rekao je Tetrik.



Čovek koji je pobedio u preko 12.000 trka i zaradio više od 250 miliona dolara u karijeri oduševljen je srpskim asom.

- Jednom mi je Nikola rekao da bi se menjao za naš posao iste sekunde, samo kada bi se malo više plaćao. On je sjajan, normalan lik, s obe noge na zemlji. Skroman je, tih, prirodan. Kada se pojavi znojav u štali nikada ne biste poverovali da zarađuje 40 miliona godišnje igrajući košarku. Voli da obuče svoje odelo i radi u štali, jer uživa u druženju sa životinjama - objasnio je Amerikanac.



Tetrik je čak pomišljao i na mogućnost da na stazi odmeri snage sa našim reprezentativcem, kojeg još jedna pobeda nad Majamijem deli od šampionskog prstena NBA.

- Vodio sam ga dosad na šest-sedam farmi. Nikola samo trenira s konjima. Posmatra ih ili džogira s njima, trke mu nisu u prvom planu sada. Njegovo telo vredi mnogo, ne sme da rizikuje neku nesreću i da se povredi. Imao sam čak i ideju da organizujemo trku, da se nas dvojica odmerimo na stazi. Priznao je da mu je to velika želja, ali da mu osiguranje sigurno tako nešto neće dozvoliti. Vrhunski je sportista, kao što su i trkački konji. Oni moraju da budu u formi, zdravi i fizički spremni za izazove koji ih čekaju. Ista stvar je i sa ljudima, ne mogu da pruže maksimum ako ih nešto boli - naglasio je osvajač velikog broja trofeja.

Proslavljeni džokej je istakao i da sjajni centar zbog konja sada ima navijače u svim delovima Amerike.

- Nikola i ja smo znali da provedemo od deset do 12 sati zajedno u kolima, vozeći se od farme do farme. Stalno mi je ponavljao "nećemo da pričamo o košarci, hajde da razgovaramo o konjima". A, ja sam želeo baš suprotno. Tokom tih obilazaka stekao je i mnogo obožavatelja. I sada dok traje finalna serija NBA lige dobijam veliki broj njihovih poruka u kojima traže da prenesem Nikoli da navijaju za njega. Verovali ili ne, pred treći meč protiv Majamija mi se javio i pitao me nešto vezano za trku na stazi "Jonkers". Rekao sam mu: "čoveče, za pola sata ti počinje utakmica" - zaključio je Tetrik.

