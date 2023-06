MEČ KOJI MOŽE DA DONESE ŠAMPIONSKI PRSTEN Jokić: Ako smo opušteni, onda nećemo proći dobro

Nikola Jokić je spreman za petu utakmicu finalne serije NBA plej-ofa, u kojoj njegov Denver pobedom može da osvoji prvu titulu u istoriji franšize.

Nagetsi vode 3:1 u seriji protiv Majamija i nedostaje im samo još jedan trijumf za šampionski prsten.

Na konferenciji uoči pete utakmice srpski reprezentativac je odogovarao na pitanja i nekoliko puta ponovio da su i on i saigrači fokusirani jako. On je takođe govorio o svom odnosu sa trenerom Majkom Melounom, koji je postao porodični prijatelj Jokića.

- Posećivao me je u Srbiji i kad sam igrao za reprezentaciju. Dolazio je nekoliko puta i cela moja porodica ga je upoznala, družili smo se, radili smo neke zanimljive stvari. Tokom prethodnih 8 godina smo se saživeli ne samo na terenu. On je dobar tip i uvek voli da me poseti i mi to cenimo. Mislim da je dobro kada imate dobar odnos sa trenerom - rekao je Jokić o treneru.

Nikola i saigrači su svesni da ne sme biti opuštanja, što im je i trener ponovio nekoliko puta.

- Spremamo se za utakmicu isto kao što smo se spremali za prethodne četiri. Bez opuštanja. Bio je dobar fokus na treningu danas, svi su se zalagali, niko se nije opustio, svi su bili u treningu, što mene lično raduje. Ako smo opušteni, onda nećemo proći dobro.

Nagetsi tokom celog plej-ofa, a pogotovo u finalu igraju fenomenalnu odbranu i to je ono što im je donelo dodatni kvalitet.

- Od prve utakmice vidite kako mi kao tim smo sve bolji u komunikaciji, čitamo akcije, znamo kada da pomognemo, a kada ne. Rastemo, čak i sada tokom finala. Iz utakmice u utakmicu smo sve bolji i mislim da je to prva i najvažnija stvar u vezi odbrane.

Srpski reprezentativac je rekao da su i on i saigrači svesni koliko je ovo jedinstvena šansa koju imaju.

- Nije stvar u tome da priđemo kao da je ovo utakmica u kojoj moramo da pobedimo, ja znam da je ovo velika prilika i mislim da to svi znaju. Kakvi su bili svi danas na treningu, "zaključani", mislim da ćemo biti spremni za sutra. Veterani su tu da odrade svoj posao i drže nas neopuštene, spremne i rade odličan posao. Mislim da veterani u ovoj ligi su veoma potrebni i za naš tim i za bilo koji drugi tim.

Takođe, čestitao je i sunarodniku Darku Rajakoviću, koji je postao glavni trener Toronto Reptorsa i tako postao drugi Srbin u istoriji koji je došao na tu poziciju u NBA.

- Sviđa mi se to. On je dobar čovek i vrlo ga cenim. On je ovde dugo. Za 10 godina je stigao od Razvojne lige do glavnog trenera NBA tima, mislim da je to pokazatelj poštovanja prema njemu i za njegov rad. Zaslužio je to. Prošao je kroz mnogo toga. Mislim da će uraditi sjajan posao tamo. On je drugi srpski trener koji je postao trener NBA tima, Igor je bio prvi.

Jokić ne dozvoljava da ga emocije savladaju ili neki drugi faktori mu poremete fokus sa utakmice.

- Ne mislim da će biti emotivno, biće to posao koji moramo da uradimo i koji mora biti urađen. Moramo da budemo spremni, fokusirani. Biće to utakmica u kojoj moramo da pobedimo.