DA SE NAJEŽIŠ! Dirljivija scena sa slavlja Denvera: JOKIĆ SA ĆERKICOM U NARUČJU, dok dvorana skandira - MVP! (VIDEO)

Scena za pamćenje dogodila se nekoliko trenutaka pre proglašenja. Nikola je u naručju držao ćerku Ognjenu, brat ga je ljubio u glavu, a cela dvorana u Denveru skandirala je – “MVP”.

Nikola Jokic celebrating his first NBA title with his brothers ❤️pic.twitter.com/B4wxuxdRG8