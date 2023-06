'SAMO DA PROVERIM DA LI MI JE NOVAK ČESTITAO' Jokić nasmejao novinare do suza: Izvadio mobilni telefon, pa se UHVATIO ZA GLAVU!

Srpski as doneo je Denveru pvu šampionsku titulu u istoriji. Nagetsi su postali šampioni NBA lige, pošto su u petom meču finalne serije savladali Majami sa 94:85 i sa 4:1 stigli do prstena.

Junak trijumfa bio je Nikola Jokić, koji je meč završio sa 28 postignutih poena, 16 skokova i četiri asistencije.

Nakon svečane ceremonije i velikog slavlja na terenu i u slvačionici Nagetsa, usledila je konferencija za medije na kojoj je takođe briljirao Nikola Jokić.

Posle pitanja novinara da li mu je Novak Đoković čestitao na osvajanju titule, nikola je priredio pravi šou.

Izvadio je mobilni telefon da proveri da li ima poruku od srpskog tenisera, a onda je shvatio da ima previše poruka, pa je u šali opsovao:

- J**ote... Aaaa ne, ima previše poruka, isključiću telefon", rekao je Jokić i izazvao lavinu smeha u sali.

Jokic checks his phone to see if Novak Djokovic texted him, scrolls for a few second

"ah f*ck"

"How many texts do you have"

Jokic: "a lot, I'm going to turn off the phone" pic.twitter.com/Ic4AaDnNtw