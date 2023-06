JOKIĆA NE ZANIMA SLAVLJE VEĆ KONJI Šou Jokića na konferenciji za medije: Kakva parada, moram kući!

Srpski as doneo je Denveru prvu titulu u istoriji. Nagetsi su u petom meču finala savladali Majami na svom terenu rezultatom 94:89 i sa 4:1 u seriji stigli do šampionskog trona.

Apsolutni heroj serije bio je srpski as Nikola Jokić, koji je proglašen za MVP velikog finala NBA lige.

Odmah nakon meča Nikola je poručio pred kamerama da je završio posao i da sada može da ide kući i bio je ozbiljan - zaista želi što pre da ode u svoj rodni Sombor.

Kada su ga novinari na konferenciji za medije pitali da li se raduje šampionskoj paradi u Denveru, Nikola je bio u potpunom šoku.

"Kad je parada? U četvrtak? Ma ne, moram kući! Uh!"

Nikola je kasnije u studiju NBA TV otkrio zbog čega mu se žuri u Sombor.

"U nedelju imam trku konja, ne znam kako ću da stignem ako u četvrtak moram na paradu. Možda da krenem u petak...Zamoliću Džoša (Džoš Kronke - vlasnik Nagetsa) da mi da avion", rekao je srpski as.

