LOŠE VESTI ZA OBRADOVIĆA POSLE POBEDE: Crno-beli OSTALI bez lidera tima do kraja FINALNE SERIJE?

Ne obećava situacija posle prve utakmice finala protiv najvećeg rivala.

Košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu Meridianbet u Štark areni, rezultatom 88:80, pa su na taj način crno-beli poveli sa 1:0 u finalu AdmiralBet ABA lige.

"Parni valjak" je slavio zahvaljujući sjajnom partijom u prvom poluvremenu, koje je završio sa 20 poena viška (56:36). Crveno-beli su smanjivali zaostatak, sve do "minus pet" u samom finišu, ali nisu uspeli da naprave brejk pred grobarima.

Na ovaj način su izabranici Željka Obradovića stigli do vođstva u finalu, ali jedan detalj sa prve utakmice nikako ne može da raduje navijače beogradskih crno-belih.



Naime, Aleksa Avramović se vratio u sastav, nakon teške povrede, ali nije zaigrao ni sekund u sinoćnoj utakmici, pa se navijači Partizana brinu da on neće moći do kraja serije da pomogne svojim saigračima.

Avramović se u prethodne dve sezone istakao kao jedan od lidera tima, pogotovo u najbitnijim utakmica sezone, a posebno se pamti njegov meč iz prošlogodišnjeg izdanja AdmiralBet ABA lige, kada je večitom rivalu ubacio čak 33 poena u pobedi svog tima, rezultatom 98:84.

Ipak, deluje da i dalje nije spreman za ozbiljne duele, pa se grobari sa pravom pribojavaju da ga neće videti na terenu u mečevima sa Crvenom zvezdom Meridianbet.

Podsetimo, drugi meč finala je na programu u četvrtak, od 20 časova, a domaćin će ponovo biti ekipa Partizana.