NE, SAMO TO NE! Nikola Jokić propušta Svetsko prvenstvo?

Novinar "Atletika" napominje da Nikola Jokić neće biti deo selekcije Svetislava Pešića.

Najnovija informacija stiže od strane američkog novinara Džoa Vordona iz "Atletika" koji ističe da "Jokićeva porodica organizuje proslavu na kojoj Nikola želi da prisustvuje, ali da je problem podudaranje sa Mundobasketom".

- Po internacionalnim izvorima, Nikola Jokić ima porodičnu proslavu na kojoj želi da prisustvuje. Ona bi trebalo da se održi 25. avgusta, a istog dana počinje i svetsko prvenstvo koje traje do 10. septembra.

