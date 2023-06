(UŽIVO) PRELEP PRIZOR! LUDILO NA ULICAMA DENVERA - JOKIĆ SA EKIPOM POZDRAVLJA OKUPLJENE: Piju srpsku RAKIJU i Nikoli skandiraju MVP (FOTO+VIDEO)

- Proslava u Denveru je uzela maha alkohol se ispija u velikim količinama

Čini se da je malo ko od članova Denver Nagetsa trezan, od trenera Melouna do dua Gordon – Koldvel-Poup koji predvode proslavu sa navijačima. Među onima koji jesu je Nikola Jokić koji sa porodicom kruži rutom na krovu vatrogasnog kamiona.

- Jokiću skandiraju MVP

- Ništa bez dobre srpske rakije

- Trener Denvera Majk Meloun presrećan je zbog šampionskog prstena

"Postajem svestan šta smo uradili. Ovo je ljubav i podrška. Slavim sa porodicom, decom i prijateljima. Osećaj je neverovatan i jako sam ponosan. Ovo se dugo spremalo. Mnogo je njih bilo pre mene. Poseban je momenat. Cilj mi je da se vratim i sledeće godine."

- Autobus sa šampionima NBA lige ide kroz masu koja ga pozdravlja i uskoro stižu do bine na kojoj će biti organizovan program

- Tu je i Miško Ražnatović čovek koji je otkrio Nikolu Jokića

Istorijska titula za Nagetse izvela je na ulice ogroman broj ljudi.

Euforija u Denveru posle osvojene NBA titule ne prestaje, navijači su u delirijumu, a više stotina hiljada njih izlazi n aulice kako bi na slavljeničkom defileu pozdravilo Nikolu Jokića i drugove.

Tako, nekoliko sati pre samog početka defilea u Sivik Centar Parku okupio se največi broj ljudi koji strpljivo čeka svoje šampione.

Pogledajte atmosferu sa ulica Denvera:

