Obradović iskreno pričao o ISPADIMA GROBARIMA, pa poslao SNAŽNU PORUKU!

Trener Partizana Željko Obradović održao je pres konferenciju nakon pobede njegovog tima nad Crvenom zvezdom u drugom meču finala ABA lige.

Partizan je tako poveo sa 2:0 u finalnoj seriji i sada ih samo jedan trijumf deli od titule u ABA lige.

- Čestitam igračima na zasluženoj seriji. Vodimo 2:0, potrebna nam je još jedna pobeda da bi osvojili titulu. Bili smo u pojedinim momentima brzopleti. Veoma je teško igrati plej-of, zato dolazi do oscilacija i grešaka - rekao je on.

Usledilo je pitanje o tome da je Partizan u četvrtfinalu Evrolige vodio protiv Reala sa 2:0, pa se desio preokret.

- To je završena priča, ne pričam više o Evroligi. u ovom trenutku je 2:0, kako će dalje videćemo, kao i uvek razmišljamo o sledećoj utakmici - istakao je Obradović.

Na utakmici su navijači Partizana imali pogrdne reči za košarkaša Crvene zvezde Nemanju Nedovića i trenera Duška Ivanovića.

- Neke stvari sam čuo, neke nisam čuo, ali to nije moj posao. Ja sam uvek molio navijače da to ne rade i to jedino što mogu ja da uradim. Vi imati peru u rukama i bavite s time ko provocira i s kakvim ciljom provocira - rekao je Željko Obradović.

Na kraju je pričao o skokovima i koliko su bitni na mečevima.

- To jeste jedan od problema, ali u prošloj u utakmici smo mi imali više skokova. To se često dešava, sve je na jednoj košarkaškoj utakmic važno - završio Obradović.

