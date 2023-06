NESREĆNI ČOVEK MOŽE DA OSTANE BEZ NOGE! Pojavio se snimak drame u Denveru, vozilo pregazilo policajca (VIDEO)

- Policajac je zadobio povredu potkolenice i nalazi se u teškom i stabilnom stanju - saopštili su iz policijske uprave Denvera, dok portal TZM navodi da bi pomenuti čovek mogao da ostane bez noge.

🚨Happening Now🚨



Horrible situation as @DenverPolice swat officer runnover by Denver fire truck carrying JOKIC AND Murray at 13th & Cherokee



pic.twitter.com/yOA3GPxBni