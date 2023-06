ISPLIVAO NEVIĐENI SNIMAK! SPECIJALCI U OKLOPNIM VOZILIMA EVAKUIŠU NIKOLU JOKIĆA: Elitna američka jedinica u akciji zbog haosa u Denveru (VIDEO)

Kada na ulice izađe više stotina hiljada ljudi (pominje se i milion) onda naravno moguće se razne neprijatnosti i incidenti. U tolikoj masi jako je teško da sve prođe po planu.

Scena u kojoj Jokić ulazi u oklopno vozilo brzo je obišla svet. Srpski as evakuisan je sa proslave zajedno sa Džamalom Marejom. A, do sada nije bilo poznato ko je sve to izveo.

Naime, u celoj akciji učestvovala je elitna specijalna jedinica američke vojske - SWAT (Special Weapons Assault Team).

Oni su dobili zaduženja da izvuku Marija i Jokića jer autobus sa igračima Denvera nije mogao da nastavi put (navijači su ga preprečili).

Nikola i Džamal su mahali navijačima iz oklopnog vozila, a naoružani specijalci su sve pažljivo posmatrali.

Evo kako je sve to izgledalo iz najnovijeg snimka koji se pojavio:

Nikola Jokic and Jamal Murray getting escorted by a SWAT team is an all-time championship parade moment 🙌pic.twitter.com/PqrvPwv5lv — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 15. јун 2023.

Šta se sve izdešavalo Nikoli Jokiću u ovih nekoliko dana... Neverovatne stvari.

