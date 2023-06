ISPUNILA MU SE ŽELJA! Jokić stigao u Srbiju, a evo šta to znači za Somborca!

Jokić je vodio ekipu iz Kolorada do prve u istoriji titule NBA šampiona, a zatim je zajedno sa saigračima i trenerima bio na paradi u Denveru.

Usledio je i "after parti" u Las Vegasu, a zatim konačno i dolazak u Srbiju.

Jokići su sleteli na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu, odakle su se najverovatnije zaputili ka Somboru gde će u nedelju prisustvovati trkama na hipodromu.

Jokić was asked if he's looking forward to the Championship parade.



"No. I need to go home." 🤣