ŠTA JE ZAJEDNIČKO JELENI I NATALIJI? Nisu samo supruge velikih sportista: Obe su donele jednu važnu ŽIVOTNU ODLUKU!

Teniser Novak Đoković i košarkaš Denvera Nikola Jokić za samo dva dana ispisali su sportsku istoriju kako u Srbiji tako i u celom svetu.

Ova dva velikana od Srbije napravili su najjaču sportsku naciju na svetu, a upravo zbog njih teško da ćemo više čuti dobro poznata pitanja: "Srbija gde je to", "Sirija?", ili "Da li je to u Rusiji?", jer je jedna mala država na Balkanu zahvaljujući njima sada lako prepoznatljiva.

Ipak, dobro je poznato da se iza uspešnih ljudi, nalaze i uspešne jake žene, čemu su Natalija Maćešić i Jelena Đoković savršen primer.

Njihove ljubavne priče započete su još u mlađim danima, mnogo pre slave i brojnih uspeha koji su kasnije postignuti, a ono što ove mlade žene spaja jeste činjenica da su se obe odvojile od svojih partnera, ne bi li završile fakutet u inostranstvu. Njihova ljubav stavljena je na test, međutim, dokaz da su jake i uspešne je upravo činjenica da se Jelena danas može pohvaliti diplomom sa univerziteta "Bokoni" u Milanu, gde je završila poslovnu administraciju, a Natalija diplomom sa univeriteta "Seminole State" u Americi, gde je završila psihologiju. Pored toga, njihov uspeh se ogleda i u srećnim i zdravim porodicama u kojima obe uživaju, ali i u uticajnosti koju koriste na najbolji mogući način.

Supruga najboljeg košarkaša Nikole Jokića, Natalija Maćešić jedna je od najpoznatijih žena u Srbiji. Sigurno je da bi mnoge devojke volele da su na njenom mestu, pogotovo kada čuju sa koliko ljubavi i poštovanja najbolji košarkaš na svetu priča upravo o njoj.

Njihova ljubavna priča počela je 2013. još u srednjolskim danima.

Nikola se nedavno prisećao kako su se upoznali i kako ga je "osvojila"

- Upoznali smo se preko zajedničkih drugara. Moje društvo i ja smo izlazili u kafić koji je radio do ponoći, a kad bi se zatvorio, sedeli smo na klupi ispred. Jedne večeri smo bili samo nas dvojica i onda je došla i Natalija. Dopala mi se čim sam je video, ali nisam joj to odmah rekao, već smo se družili narednih pola godine, možda i duže. Sve to vreme sam skrivao emocije. Kad sam joj prvi put rekao da mi se sviđa, nisam dobio nikakav odgovor. Mudro je prećutala - rekao je košarkaš Denvera pre izvesnog vremena.

On je u tom periodu igrao za Vojvodinu Srbijagas dok se njegova lepša polovina spremala za koledž u Americi.

Poznato je da daljina nije mala prepreka u vezi, međutim njihova ljubav bila je jača.

- Išao sam u srednju ekonomsku školu, a Natalija je trebalo da pođe za Ameriku, već je bila upisala psihologiju na "Seminole State Collegeu". I bukvalno dva meseca pošto smo počeli da se zabavljamo ona je otputovala - izjavio je Jokić svojevremeno.

Daljina u vezi uticala je i na košarkašku karijeru Jokića, te se navodno navodilo da je izgubio volju za igrom, međutim ubrzo im se sreća osmehnula.

Jokić je 2014. godine kao 41. pik druge runde draftovan od strane Denver Nagetsa, a godinu dana kasnije, tačnije 28. jula 2015. godine potpisuje i ugovor sa ovim timom.

Par se spojio u Americi, a njemu je sve krenulo od ruke.

Sedmogodišnju vezu par je krunisao brakom 2020. godine. Venčanje je obaveljeno u Jokićevom rodnom mestu, Somboru. Ipak, kruna ljubavi stigla je poslednjeg dana septembra 2021. godine kada su Nikola i Natalija postali roditelji ćerkice, kojoj su dali ime Ognjena.

Njihova ljubavna priča nije prošla nezapaženo ni u Americi, te su ih u tamošnjoj štampi predstavili kao o diva i palčicu, budući da je Nikola visok 213 cm, dok je njegova supruga za 40 cm niža.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković i Jelena upoznali su se u još u srednjoj školi.

Teniser je završio osnovnu školu na Banjici, dok je Jelena bila u centru Beograda, a sudbonosni susret dogodio se u sportskoj gimnaziji. Jelena je ljubav prema atletici ispoljila upravo tu, dok je Novak naravno bio zainteresovan za tenis, međutim, zbog obaveza koje je imao, školovanje je morao da prekine.

Novak je jednom prilikom otkrio čime ga je Jelena osvojila, te istakao da mu je i te kako drago što ga je zavolela pre nego što je usledio vrtoglavi uspeh.

- Na prvi pogled me je osvojila osmehom. Naravno, izgled uvek prvi dolazi do izražaja, ali za ljubav je potrebno mnogo više. Jelena je bila iskrena od prvog trenutka i hvala Bogu što smo se sreli pre nego što sam postigao velike uspehe jer znam da je ona sa mnom zbog mene, zbog Novaka, zbog klinca kog je upoznala kada je imao 17 godina. Ona mi je najveća podrška, sposobna je, ambiciozna i jaka. Kod nje najviše volim iskrenost, to je ono što nas čini srećnim - rekao je on, jednom prilikom.

Jelena je pak, nakon srednje škole upisala fakultet u Italiji, gde je kasnije i doktorirala, međutim daljina je i te kako uticala na njihovu vezu, ali onu su ovu prepreku prebrodili.

- Naša viđanja bila su naučna fantastika. Bila sam studentkinja koja je finansijski jedva otišla da studira u inostranstvo, a on je bio teniser koji isto tako nije imao novca da finansira skup put. Avioni su za nas bili svemirske letelice, nismo to mogli da priuštimo - prisetila se jednom prilikom Jelena Đoković početaka njihove romanse.

Jelena je sada direktorka Fondacije Novak Đoković, kroz koju je organizovala brojne humanitarne akcije, i bila u svakom trenutku uz Novaka.

Oni su se verili nakon osam godina veze, a godinu dana kasnije su se venčali u Crnoj Gori, na Svetom Stefanu, samo četiri dana nakon što je Novak pobedio na Vimbldonu.

Danas, Novak i Jelena imaju sina Stefana (9) i ćerku Taru (5), žive na relaciji Monte Karlo-Beograd. Porodica Đoković trudi se da isprati svaki Novakov turnir kao njegova najveća podrška i motivacija.