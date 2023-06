ISPLIVAO SNIMAK SUKOBA NANELIJA SA NAVIJAČEM ZVEZDE! Kiošarkaš Partizana se OGLASIO - Evo šta kaže! (VIDEO)

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Partizan rezultatom 91:78 u trećem meču finala ABA lige i tako smanjili zaostatak u seriji na 2:1.

Utakmica je počela sa 25 minuta zakašnjenja jer su navijači domaćeg tima zasuli raznim predmetima igrače Partizana čim su se pojavili na parketu, pa je trener crno-belih Željko Obradović odlučio da povuče ekipu sa terena.

Izuzetno "zapaljiva" atmosfera vladala je tokom čitavog meča. Na društvenim mrežama se pojavio i snimak sukoba košarkaša Partizana Džejmsa Nanelija sa jednim navijačem Crvene zvezde.

Jedan navijač iz prvih redova u jednom momentu uleteo je na teren i počeo da provocira igrače Partizana, a Naneli koji se nalazio u blizini krenuo je pesnicom na njega. Srećom, obezbeđenje je odmah reagovalo i do fizičkog obračuna nije došlo.

James Nunnally @allornunn21 confronted a heckler during warmups of the Red Star vs Partizan Game in Hala Pionir.



European basketball is wild. Teams have to protect the players before it's too late. pic.twitter.com/C6q98TM8Sj