EVO ZAŠTO JE NIKOLA JOKIĆ POČEO DA NOSI ODELA: Dolazio u opuštenim izdanjima, a onda se desila totalna promena! RAZLOG JE HIT

Nikola Jokić pojavom privlači pažnju javnosti. Posebno nakon nikad uspešnije sezone, pošto je pre nešto više od nedelju dana sa Denver Nagetsima postao šampion NBA lige.

Tokom cele sezone Nikola Jokić plenio je svojim stajlingom i terao na reakciju američke medije. Odela koje je nosio bila su elegantna, a njegove modne kombinacije nisu prolazile bez komentara. Tamošnji mediji zamerali su mu da deluje nezainteresovano, a onda ih je Jokić razuverio ove godine, pošto se na svim važnim dešavanjima, kao i gostovanjima na TV pojavljivao u različitim odelima.

Bila je to velika promena stajlinga Nikole Jokića, pošto se prethodnih godina uglavnom pojavljivao u trenerkama, garderobi sa klupskim amblemom, neretko čak i u atletskoj majici pred medijima. Najviše pažnje privukao je zimus o odelu narandžaste boje i šarenoj košulji, mada je oblačio i druge kombinacije.

Neretko, nosio je i kačket koji nose džokeji na trkama konja, čime je samo želeo da još jednom pokaže privrženost svom hobiju.

Jednom prilikom objasnio je stajling odela koje je nosio:

- Znate da imam ženu i da sam veoma dobar muž, tako da slušam.

Drugom prilikom objasnio je zašto nosi odela:

- Počeo sam ove sezone da dolazim na utakmice u odelu. Ne sviđa mi se kako se drugi igrači oblače za utakmice. Odelo znači posao, da idete da radite. Ja sam ovde da radim svoj posao! Sada imam 27-28 godina, možda želim da izgledam ozbiljnije.

Jokić želi da svoj izgled učini reprezentativnijim i prepoznatljivijim.

- Ljudi vas drugačije doživljavaju. Na kraju krajeva, možda će doći i ozbiljniji sponzorski ugovor, samo zbog vašeg izgleda i zbog toga što izgledate profesionalno i predstavljate se na pravi način. Mislim da je to lepa promena u mom životu - rekao je Jokić u intervjuu za Arena sport.

Tokom leta Nikola Jokić se oblačenjem uopšte ne ističe od bilo kog običnog Srbina. Dovoljno je videti ga na konjskim trkama. Majica na bretele, ili sa rukavima, šorc, kačket, papuče ili patike...

Niko ne bi ni pomislio da je to dvostruki MVP NBA lige i zvanični šampion najjačeg košarkaškog prvenstva na svetu.