Ivanović otkrio razloge poraza i čestitao Partizanu na tituli: 'Pokazali smo da možemo s njima, ali...' (FOTO)

Košarkaši Crvene zvezde su poraženi od Partizana sa 96:85 u petoj utakmici finalne serije ABA lige, čime su i poraženi od crno-bele ekipe, koja je povratila titulu posle 10 godina.

Posle meča, Duško Ivanović, trener Crvene zvezde, poželeo je sreću i čestitao je Partizanu na osvojenoj tituli.

- Pre svega čestitke Partizanu, mislim da je odgirao puno bolje nego mi, pogotovo u prvih 20 minuta. Žao mi je kako smo igrali prvih 20 minuta, nismo imali ni želju ni koncentraciju, naročito u odbrani. Partizan je imao agresivnost i pogodio je otvorene šuteve, nije to bilo teško pogoditi. U svakom slučaju im čestitam, bila je onako, imali smo jedno lice ovde, u Pioniru drugo lice, pokazali smo da možemo da igramo s njima, rezultat je 5:5, ali je titula pripala zasluženo Partizanu. Ja sam veoma ponosan na moje igrače, sve ovo, ovo što sam ja bio s njima, na njihov rad, zalaganje, na njihovo sportsko i fer ponašanje na svakoj utakmici, samo mi je iskreno žao ovih 20 minuta kako smo odigrali.

Sličnu je utakmicu imala Zvezda i u prvom meču, takođe su gubili na poluvremenu s ogromnom razlikom, pa su se vratili, kao i sad.

- Nama je ovo bio početak sličan kao u prvoj i drugoj, poznato je da igraju agresivno, nismo se spremili, ništa nije novo igrano. Sve je igrano kao i prošlo, imali su veću agresivnost nego mi, mi smo je imali u Pioniru, oni nisu kao što su ovde.

Istakao je Ivanović i da klub poput Crvene zvezde uvek igra i ide na titule.

- Crvena zvezda će uvek biti veliki klub i uvek će se boriti za titule i nadam se da će da osvaja. Idemo svi na odmor, nećemo trenirati, ja treniram puno, ali sad nećemo.

Uzimajući u obzir sve vaše igre u toku sezonu, da li možete biti zadovoljni i pored ovog prozora, jer ste uradili i više nego očekivano zbog povreda i svega

- Ja sam ponosan na moje igrače i kako su trenirali i kako su igrali i koje smo rezultate dali. Mi smo imali pad u Evroligi, poklopile su se neke stvari, nismo ušli u TOP8, ali smo imali izuzetno dobru Evroligu i ovo finale smo pokazali da možemo da igramo ravnopravno i večeras da smo pogodili onaj jedan šut, sve je bilo otvoreno. Večeras smo izgubili zbog prvih 20 minuta.

Da li je moguće igrati dobru odbranu kada šutiraju tako

- Sigurno je, teško je kad neko povede 15-20 razlike, ali mislim da je zasluga Partizana jer su igrali dobro, imali su izuzetan motiv, lopta je išla brzo, uvek su nalazili slobodnog igrača i pogodili su ga. Ali oni su isto to igrali u Pioniru, ali smo bili agresivni. Protiv takve ekipe moraš igrati savršenu odbranu, mi danas nismo igrali ni dobru.

Upitan je i o mnogo promašenih zicera svog tima.

- Sve se pokupi, ali smo na kraju bili u utakmici, nama je falio jedan šut da budemo to. Kad su napravili opet razliku od 6-8 poena, bilo je teško.

Da li ste razočarani?

- Ja sam razočaran, verovao sam da mogu da pobedim. Sad je gotovo, treba čestitati Partizanu i idemo dalje.

Tim za sledeću sezonu?

- Daj da se odmorimo malo, ima vremena.

Poslednja utakmica Ognjena Dobrića u dresu Zvezde, da li možete da date neki osvrt pod njegove partije?

- Tu informaciju ne znam i neću davati, ali vi ste verovatno dobro obavešteni. Kad dođe vreme, onda ćemo pričati.

Kolika je psihologiju imala ulogu, glava igrača i mentalna priprema i za jedne i za druge

- To je sastavni deo, vrlo bitan sastavni deo, ne samo košarke, nego u životu uopšte. Taj elemant i to se videlo, naročito kad smo igrali kod kuće i kad smo igrali na strani. Ja sam rekao mojim igračima da pravi igrači osvajaju titulu na strani, ne kod kuće, mi to nismo pokazali, ali nadam se da sledeći put hoćemo.