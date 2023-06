Obradović: Navijači Partizana su šampioni, hvala državi na velikoj pomoći

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da je ponosan na ekipu posle osvajanja titule šampiona ABA lige, a posebno je istakao ogromnu zahvalnost navijačima i državi, koja je značajno finansijski pomogla da imaju ozbiljan tim i dobar budžet.

"Krenuo bih od jedne stvari koja me najviše oduševila, a to su navijači Partizana koji su pokazali da su pravi šampioni. Pokazali su da jedno finale kakvo zaslužuju klubovi kakvi su Partizan i Crvena zvezda može da bude ovakvo. Oni su pravi pobednici ove serije, jer su nas nosili i gurali, me samo večeras. Celu sezonu su bili uz nas, oborili su sve moguće rekorde, verovali su u nas i kad smo imali težak period u Evroligi i ABA ligi", rekao je Obradović na početku veoma duge konferencije za medije.

O finalnoj utakmici govorio je kratko.

"Igrali smo odlično napadački, brzo i agresivno pre svega, što nam je donelo veliko prednost u prvom delu igre. Crvena zvezda je izuzetno kvalitetna ekipa, našla je snage da se vrati posle našeg fantastičnog poluvremena i plus 20, ali u drugom poluvremenu nas je stigao malo i umor, ali smo uspeli rotacijama da sačuvamo svežinu i prelomimo meč", dodao je Obradović.

Istakao da mu je ovo jedna od najdražih titula i da je isključivo njegova želja bila da se vrati u klub pre dve godine.

"Ovo nam je večeras bila 78. utakmica u sezoni, to je naporno. Zahvalio sam se igračima na svemu što su uradili ove sezone"

Nastavio je Obradović sa emotivnim izlaganjem.

"Hvala predsedniku kluba i ljudima iz Upravnog odbora i radne zajednice, stručnom štabu, koji je najbolji koji sam ikad imao u svakom smislu, ljudski i profesionalno".

Zatim se osvrnuo na igrače.

"Najvažniji ljudi za ovu titulu su igrači. Ovaj roster je izneo sezonu u koju smo ušli sa malim brojem igrača, počeli smo je zbog povreda bez Avramovića i Smailagića, jedno vreme je pauzirao i Eksum, Koprivica je imao i povredu i bolest. Sve smo to izneli, stigli do Top osam Evrolige i titule u ABA ligi.

Trener "crno-belih" posebno se zahvalio državi koja je stala uz Partizan.

"Želim da se zahvalim državi Srbiji koja je mnogo pomogla Partizanu da ima ovakvu sezonu, da napravi ozbiljan tim i odličan budžet. Pogledajte kakve smo klubove i sa kakvim budžetima ostavili iza sebe u Evroligi. Hvala svima koji su nam pomogli, navijačima za uplatu poreza, a nadamo se da ćemo uskoro moći da se samostalno finansiramo. Želimo da imamo respektabilan tim i sledeće sezone u Evroligi, klubovi su već počeli da prave timove za narednu sezonu, želimo i mi da budemo opet konkurentni", zaključio je Obradović, pre nego što su igrači upali na konferenciju za medije, "okupalo" ga vodom o zapevali "Uzmi Željko evro-titulu"