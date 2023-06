NIKOLA JOKIĆ VREDI VIŠE OD ONOGA ŠTO ZARAĐUJE: Luda matematika Amerikanaca! Izračunali da Denver duguje Srbinu ZA TITULU!

Košarkaši iz Kolorada i dalje su glavna tema u medijima širom Amerike, bez obzira što je od osvajanja titule i prstenova prošlo više od dve nedelje.

Novinari specijalizovanog košarkaškog portala "HoopsHype" bavili su se temom plate Nikole Jokića, odnosno kolika bi primanja trebalo da ima srpski as u odnosu na ono što daje na parketu.

Koristeći dve specijalne formule "Real Value", godišnja plata Nikole Jokića trebalo bi da bude bar duplo veća od one koju sada prima. Srbin je za proteklu sezonu zaradio nešto više od 33.000.000 dolara, dok je po pomenutim formulama izračunato da treba da ima 70.000.000 dolara godišnje! Dakle, razlika je oko 37.000.000 dolara.

Formula "Real Value", koja u obzir uzima produktivnost jednog igrača u prošle tri sezone, sa tim da se dodatna vrednost daje periodu od proteklih godinu dana. Tu se uzimaju sve utakmice ligaškog dela, eventualno plej-ina i naravno doigravanja. Kako bi se došlo do konačne računice, uzimaju se u obzir godine igrača, broj odigranih mečeva, defanzivni indeks, ponašanje van parketa...

Nikola Jokic is the best player in the NBA and also the most underpaid relative to performance.



