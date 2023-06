Janjić: Jokić talentom i lucidnošću pokazao da je moguće uspeti u SAD

Malo ljudi je verovalo da će srpski košarkaš Nikola Jokić uspeti u Americi, ali je on svojim talentom i lucidnošću pokazao da je to moguće, izjavio je za Tanjug skaut San Antonija Dragan Janjić.

Jokić je prošle sezone osvojio titulu sa Denverom u NBA ligi, a proglašen je za MVP finalne serije.

"Jokić je po načinu igre i fizikalijama prikazao totalnu razliku u odnosu na stil igre u NBA. Trener Majkl Meloun je prepoznao njegove kvalitete i dao mu ulogu lidera, što je on svojim veštinama snalaženja u reketu, pasovima i šutem potpuno iskoristio. Biti dve godine MVP lige, a sada i šampion sa Denverom, kojem je ovo prva titula u istoriji, uz naziv MVP igrača finala... Naklon do poda. Nikola je potpuno atipičan igrač. Malo ljudi je verovalo da će uspeti u Americi, ali je on svojim talentom i lucidnošću pokazao da je to moguće", rekao je Janjić i nastavio:

"Ovo je napravilo veliki odjek i za srpsku košarku, i trebalo bi da bude podstrek za mlade da se bave košarkom, ali i pokazatelj da mala sredina poput Sombora može da iznedri veliko ime u ovom sportu".

Janjić je u košarci već 30 godina. On je iz Valjeva otišao u Olimpiju gde je sarađivao sa Zmagom Sagadinom.

"Imao sam sreću da me iz Valjeva put odvede u Ljubljanu i na poverenju sam izuzetno zahvalan Sagadinu. Čitava je plejada igrača prodefilovala kroz Olimpiju za 11 godina, koliko sam tamo radio. Ne bih sada nabrajao imena i karijere koje su ostvarili, jer bih sigurno nekoga zaboravio. Uklopio sam se u sistem, koji je davao rezultat. Poenta je bila i ostala naći igrače 'ispod radara', a to mi je trasiralo put preko bare, tako da sam poslednjih sedam godina deo stafa 'Mamuza', kao jedan od skauta Teksašana za Evropu", rekao je Janjić.

San Antonio je na ovogodišnjem NBA draftu izabrao Francuza Viktora Vembanjamu iz Metropolitena.

"To je bio očekivan izbor, pošto klub namerava da napravi rebilding ekipe i da se vrati na stare staze uspeha. Inače, ovo je posle 1997. godine prvi put da su Sparsi imali pravo da prvi biraju, a tada je izbor pao na Tima Dankana. Moram da kažem da su ove godine Francuzi na draftu imali među prvih 10 i Bilala Kulibalija, kojeg je, kao sedmog, uzeo Vašington", naveo je skaut San Antonija.

Janjić je podsetio da Španija dominira u Evropi u svim selekcijama.

"Španci su prvi u Evropi u svim selekcijama, od U16, U18, U20, do seniora, a Francuzi odskaču po fizičkim predispozicijama. Ipak, Evropa prolazi kroz krizu produkcije kvalitetnih mladih igrača, a kada prelazimo na Evroligu, ono što je Partizan prikazao i postigao bilo je pravo osveženje. Uz pomoć države, sponzora i navijača, Željko Obradović se suprotstavio mnogo moćnijim ekipama i pokazao da može da napravi zavidan rezultat, ali i da lansira mlade igrače poput Alena Smailagića i Jama Madara", dodao je Janjić.

Partizan je u četvrtfinalu Evrolige eliminisan od Reala, koji je kasnije osvojio šampionski trofej.

"Šteta je što se priča sa Realom završila kako se završila, jer su Španci bili pred eliminacijom, a ispostavilo se da su u Kaunasu postali prvaci Evrope. Gledao sam većinu utakmica crno-belih u Areni i treba reći da su odlično ukomponovali tim, u kojem su svi igrači znatno unapredili dotadašnji nivo igre. Sada treba videti kako sačuvati kostur ekipe, pošto je jagma za njima velika. Potpuno podržavam Obradovićevo mišljenje da Partizan treba da se osamostali i da ne zavisi od države, politike, i da se okrene praksi NBA ekipa, što znači profitabilno poslovanje, bazirano na sopstvenim snagama, no problem je što je baza domaćih, mladih igrača iz regiona veoma oskudna, i tu sad treba naći neki balans. Sličnu muku ima i Zvezda, u kojoj je grupa domaćih igrača dostigla zenit. Tu se afirmisao Filip Petrušev, u budućnosti bi to trebalo da učini Nikola Topić, ali to je premalo za potrebe večitih rivala", dodao je Janjić.

Partizan je osvojio ABA ligu, pošto je u finalu plej-ofa savladao Crvenu zvezdu 3:2 u seriji.

"Partizan i Zvezda su odskočili u odnosu na ostale ekipe. Razlika u klasi bila je evidentna. Na nivou ispod bili su Budućnost i Cedevita Olimpija, dok jasnu politiku imaju Mega i Studenski centar. Mislim da je neophodno ligu staviti pod jednu nezavisnu kompaniju, jer je to jedini put za dalji rad, dovođenje investitora i punjenje dvorana. Nijedna država nema infrastrukturu za svoju ligu. To bi srozalo kvalitet, mnogi igrači bi otišli u druge zemlje. ABA liga daje prostor za razvoj igrača, ali klubovi moraju početi sopstvenu produkciju, kroz razvoj svojih škola i podršku trenera. Potreban je dobar skauting i otvaranje mogućnosti za jačanje lige, ali i stvaranje profita. Najveći problem je vizija, a za nju su bitni sportski direktori, koji treba da dovedu odgovarajuće trenere", istakao je Janjić.

On se na kraju osvrnuo i na Košarkašku ligu Srbije.

"Dinamik je jedina svetla tačka KLS lige. Veliki broj košarkaša završava u Beogradu, a mali centri su zapostavljeni, što je potpuno pogrešno. Idealno za mlade igrače je da sazrevaju u sredini u kojoj su rođeni, no tamo su uslovi uglavnom loši. Košarkaška organizacija mora da pronađe ređenje i u struci da bi Srbija bila zemlja košarke. Ne postoje sportska odeljenja pri školama, dovode se stranci. Ako se već to radi, onda treba dovesti mlade igrače. Letnja pauza je ogromna, puna praznog hoda", rekao je Janjić i dodao:

"Mora se uvesti ozbiljan rad u omladinskim selekcijama, čiji treneri moraju biti stimulisani za rad, gotovo poput trenera prvog tima. Praksa pokazuje da su tu mladi treneri, nedovoljno plaćeni, pa je jasno vidljiv nestručan rad. U razvojnim klubovima igračima treba omogućiti uslove za napredak, a treneri moraju biti veoma dobri i sa velikim iskustvom", zaključio je Janjić.